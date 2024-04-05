葉倫訪中第一頓飯 在陶陶居堅持坐大堂 嘗了烤鴨、蝦餃、咕嚕肉

葉倫在陶陶居吃飯。(央視截圖)

被指是「吃貨」的美國財政部 長葉倫 抵達廣州，展開為期6天的訪華行程。葉倫於廣州的第一頓飯，是光顧地道粵菜老字號陶陶居。據央視記者的觀察，大口吃飯的葉倫「筷子用得不錯」。此外，葉倫所到的餐館是位於廣州天河區珠江新城的陶陶居國金店，所點的菜餚包括百年燒鵝、冰鎮咕嚕肉、一口酥豆腐以及大蝦餃與紅米腸等在內的廣式點心。

據了解，「陶陶居」創始於清光緒六年（1880年），是廣州享有盛名的茶樓之一。曾是各方文人雅士、名人商賈聚首之地，清代康有為親筆題字「陶陶居」，寓意來此品茗樂也陶陶。過去，魯迅、巴金、劉海粟都曾是陶陶居的座上客。

央視公眾號「玉淵潭天」在微博表示，來中國前，葉倫在接受採訪時提到，和世界各地的人們接觸是她工作的一個關鍵部分，做到這一點的最佳方式就是通過食物和當地餐館。

玉淵潭天注意到葉倫筷子用得不錯。但作為美國官員，葉倫要了解中國的不能光是食物，只有更加了解中國，才能擺正美國的世界觀、中國觀、中美關係觀。

陶陶居百年燒鵝是當店現烤。(取材自廣州日報)

另據廣州日報報導，記者第一時間從陶陶居方面拿到葉倫的用餐菜單，從菜單上可見，葉倫品嚐的都是陶陶居的招牌菜。陶陶居百年燒鵝是當店現烤，還原本土口感，用清遠黑棕鵝，經過風吹上色再上烤架，配陶陶居百年秘製醬料製作而成，燒鵝皮脆、肉嫩、入味。

陶陶居招牌大蝦餃也是大廚純手工製作，每隻蝦餃要求有13道褶子，每隻包含3隻大蝦仁，餡料 由鮮筍丁、豬肉三肥七瘦調製而成，爆汁。而蝦餃也是粵點的代表，是廣式點心「四大天王」之首。

「冰鎮咕嚕肉」是來到陶陶居必吃的招牌。(取材自廣州日報)

「冰鎮咕嚕肉」是來到陶陶居必吃的招牌。咕嚕肉向來是外國人喜愛的菜餚。這道菜與眾不同，是陶陶居打破傳統做法的創新之作，整盤的晶瑩冰塊下，咕咾肉若隱若現，清透誘人。廚師用「黃金六兩」的豬頸肉，包裹特製脆漿先炸再炒。外皮冰鎮酥脆，內肉嫩熱，外冷內熱冰火兩重天，上桌必須馬上吃。

據陶陶居工作人員表示，「他們訂餐的時候堅持要訂大堂，開放式用餐，希望能更多感受餐廳的用餐氛圍。而且葉倫他們點的都是非常有代表性的廣式茶點和粵菜。用餐過程中非常開心。」