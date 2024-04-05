葉倫抵廣州 緊盯中國產能過剩、重申經濟不脫鉤

美國財政部長葉倫4日抵達廣州，滿臉笑容下機。 (路透)

美國財政部部長葉倫 4日下午飛抵廣州，展開六天訪中行程，5日與主導經濟與金融系統的國務院副總理何立峰舉行雙邊會議。這是葉倫繼去年7月後二度訪中，在5日與何立峰第三次面對面會晤。此行旨在管理美中經濟關係，並就太陽能電池和電動車在內的清潔能源產業的補貼與產能過剩問題向中國施壓。

來源：中媒匯

葉倫3日在訪中途中，飛機停經阿拉斯加時向媒體表示，美國政府認真看待扶助與美國電動車、電動車電池、太陽能板和其他關鍵產品供應鏈，不排除採取額外措施，以保護美國這些產業免受中國大量投資 造成產能過剩的影響，但未透露是否會向中方提出徵收新關稅的可能性。

美國財政部長葉倫4日抵達廣州，滿臉笑容下機。 (路透)

葉倫表示，此行將聚焦與中國發展健康的經濟關係，並重申美方不希望與中方經濟「脫鉤」，認為雙方可受惠於貿易和投資，但必須在公平的競爭環境下進行。

葉倫此行在中美元首2日通話後展開，葉倫成為拜登政府第一位二度訪中的內閣成員。財經雜誌引述美官員說，葉倫認可中美兩國深厚的經濟聯繫是「題中應有之義」，這在美國高官中並不多見；且葉倫專業務實，不居高臨下，是能讓中國接受的角色。

法廣網引述路透報導，葉倫周四抵達中國南方工廠中心廣州後，向中國官員發出一個強硬信息稱：你們生產了太多的東西，尤其是清潔能源產品，世界無法吸收它們。

4日下午，美財政部長葉倫抵達廣州，財政部副部長廖岷及美國駐華大使伯恩斯到機場迎接。(路透)

葉倫周五至下周一將與中國高級經濟官員舉行一系列會晤，試圖傳達她的觀點：即生產過剩對於中國來說是不健康的。美國、歐洲、日本、墨西哥和其他主要經濟體對此的擔憂也與日俱增。另外，葉倫將向中方作出解釋：如果全球出現貿易行動，那將不是反華，而是對中國政策的回應。

美國財政部官員說，葉倫除與中國官員及美商會晤，還將與中國民眾進行直接接觸。

另據大公報報導，北京大學國際關係學院教授、北京大學美國研究中心主任王勇指出，葉倫此行的主要目的之一應是繼續推進中美高層次的宏觀經濟政策的溝通，另外，她還希望中國能夠繼續持有美國國債 ，甚至最好能夠有所增持。

王勇說，現在美國十年期國債收益與兩年期國債收益出現倒掛，投資人及相關國家相關基金持有美國國債變得更加困難，美國自然希望中國繼續持有美國國債。