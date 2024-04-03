中國最後1位長征將軍 111歲張力雄在南京逝世

開國少將張力雄。(取材自現代快報)

澎湃新聞報導，世上僅存一位、曾參與長征的開國將軍、原福州軍區顧問張力雄將軍，因病醫治無效，於4月2日在江蘇南京逝世，享年111歲。在張力雄逝世後，目前健在的開國將軍僅存一人。

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公開資料顯示，張力雄，1913年11月21日出生於福建省上杭縣，1929年加入中國共產主義青年團，1931年轉入中國共產黨，1932年參加中國工農紅軍。

張力雄於1955年獲頒大校軍銜，1961年晉升少將，先後榮獲二級八一勳章、二級獨立自由勳章、一級解放勳章，1988年榮獲第一級紅星功勳榮譽章。

開國少將張力雄年輕時的照片。(取材自現代快報)

張力雄走過的長征路線圖。(取材自現代快報)

根據央視新聞先前報導，張力雄生前是中國唯一健在的參加過「二萬五千里長征」的開國將軍。

長征途中，張力雄擔任紅五團教導大隊政委。紅五團是全軍的後衛部隊，承擔掩護和收容任務，被稱為「鋼鐵後衛。」1934年9月底，張力雄率800餘名學員，在興國老營盤白雲山阻擊國民黨 軍，這是中央紅軍長征前的最後一仗。戰役打了三天兩夜， 「鋼鐵後衛」用血肉之軀頂住了兵力是己10多倍敵人的輪番攻擊，為紅軍主力集結轉移贏得了時間。

據報導，在張力雄逝世後，目前健在的開國將軍僅存一人，即1964年授銜的原烏魯木齊軍區副司令王扶之。王扶之出生於1923年，今年已101歲。

張力雄110歲生日時拍攝的照片。(取材自現代快報)

自1955年至1965年間，中國共授予或晉升10名中華人 民共和國元帥、10名中國人民解放軍 大將、57名中國人民解放軍上將、177名中國人民解放軍中將和1360名中國人民解放軍少將。

這些人一般被統稱為「開國將帥」。

目前，「開國將帥」群體中，元帥、大將、上將、中將均已辭世。1955年首批授銜的開國少將也已全部離世。