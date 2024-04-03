我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好消息 加州3月積雪增 翻轉年初乾旱

美國人覺得要存多少才能舒適退休？ 期望和現實有差距

中國最後1位長征將軍 111歲張力雄在南京逝世

中國新聞組／上海3日電
開國少將張力雄。(取材自現代快報)
開國少將張力雄。(取材自現代快報)

澎湃新聞報導，世上僅存一位、曾參與長征的開國將軍、原福州軍區顧問張力雄將軍，因病醫治無效，於4月2日在江蘇南京逝世，享年111歲。在張力雄逝世後，目前健在的開國將軍僅存一人。

來源：YouTube cnsunchi

公開資料顯示，張力雄，1913年11月21日出生於福建省上杭縣，1929年加入中國共產主義青年團，1931年轉入中國共產黨，1932年參加中國工農紅軍。

張力雄於1955年獲頒大校軍銜，1961年晉升少將，先後榮獲二級八一勳章、二級獨立自由勳章、一級解放勳章，1988年榮獲第一級紅星功勳榮譽章。

開國少將張力雄年輕時的照片。(取材自現代快報)
開國少將張力雄年輕時的照片。(取材自現代快報)

張力雄走過的長征路線圖。(取材自現代快報)
張力雄走過的長征路線圖。(取材自現代快報)

根據央視新聞先前報導，張力雄生前是中國唯一健在的參加過「二萬五千里長征」的開國將軍。

長征途中，張力雄擔任紅五團教導大隊政委。紅五團是全軍的後衛部隊，承擔掩護和收容任務，被稱為「鋼鐵後衛。」1934年9月底，張力雄率800餘名學員，在興國老營盤白雲山阻擊國民黨軍，這是中央紅軍長征前的最後一仗。戰役打了三天兩夜， 「鋼鐵後衛」用血肉之軀頂住了兵力是己10多倍敵人的輪番攻擊，為紅軍主力集結轉移贏得了時間。

據報導，在張力雄逝世後，目前健在的開國將軍僅存一人，即1964年授銜的原烏魯木齊軍區副司令王扶之。王扶之出生於1923年，今年已101歲。

張力雄110歲生日時拍攝的照片。(取材自現代快報)
張力雄110歲生日時拍攝的照片。(取材自現代快報)

自1955年至1965年間，中國共授予或晉升10名中華人民共和國元帥、10名中國人民解放軍大將、57名中國人民解放軍上將、177名中國人民解放軍中將和1360名中國人民解放軍少將。

這些人一般被統稱為「開國將帥」。

目前，「開國將帥」群體中，元帥、大將、上將、中將均已辭世。1955年首批授銜的開國少將也已全部離世。

解放軍 國民黨 華人

上一則

SU7估近5萬訂單鎖定 退訂率40%? 小米：不便回應

下一則

美駐武漢總領館新館啟用 中網敲碗：何時重啟成都總領館？

延伸閱讀

美國猴嶼民俗文化中心舉辦慶賀侯封境護閩將軍千秋華誕遊神慶典 場面盛大 感受中國民俗文化魅力

美國猴嶼民俗文化中心舉辦慶賀侯封境護閩將軍千秋華誕遊神慶典 場面盛大 感受中國民俗文化魅力
習整肅異己? 太子黨退役上將劉亞洲涉貪 傳判無期

習整肅異己? 太子黨退役上將劉亞洲涉貪 傳判無期
車展中突啟動 中國本土品牌「極氪」電動車撞傷5人

車展中突啟動 中國本土品牌「極氪」電動車撞傷5人
南航大學45歲女教授 傳與22歲男生開房、為此離婚

南航大學45歲女教授 傳與22歲男生開房、為此離婚

熱門新聞

台資公司艾艾精工成為近期陸股備受矚目的「大妖股」，近日曾在15個交易日內拉出14根漲停板。（取自艾艾精工官網）

低迷中國股市驚現連飆14根漲停板「大妖股」 竟是台企

2024-03-28 01:10
中核集團公布第一批面向全球開放的十座科研設施及試驗平台，有助各國研究及和平利用核技術。圖為今年2月初，全球首個陸上商用多用途模塊式小型壓水堆「玲龍一號」，在海南海口進行外穹頂吊裝作業。（新華社）

歐美頻頻技術封鎖… 中國10座核科研設施 向全球開放

2024-03-26 02:10
中國籍男子韓偉、肖磊磊在華航班機上竊取旅客財物，於桃園落網。示意圖，非文中飛機。(路透)

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

2024-03-26 14:43
武漢女子在百貨商場內裸奔。（取材自微博）

中國裸奔潮？長髮妹雙手遮臉漫步商場 網疑秘密組織、警闢謠

2024-03-26 21:04
電視劇贅婿劇照。（取材自新周刊）

長得帥還是高管 北大博士年薪180萬 想當蕭山贅婿失敗

2024-03-29 07:30
華為去年推出採用國產設計生產7奈米晶片的5G智能手機Mate 60系列，成功在中國市場引發熱潮。（路透）

美4月4日起升級晶片禁令 彭博：中企絕境反彈

2024-03-31 02:27

超人氣

更多 >
不斷更新／全台餘震不斷釀4死 花蓮天王星大樓倒塌影片曝光

不斷更新／全台餘震不斷釀4死 花蓮天王星大樓倒塌影片曝光
台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上

台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上
8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄

8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄
不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽

不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽
影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清

影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清