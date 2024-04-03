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中國力推無人機等「低空經濟」 明年規模料達1.5兆

中國新聞組／北京3日電
中國今年有20多個省市把「低空經濟」寫入2024年的地方政府工作報告。（新華社）
中國今年有20多個省市把「低空經濟」寫入2024年的地方政府工作報告。（新華社）

今年全國兩會聚焦新質生產力，「低空經濟」首次寫入政府工作報告，無人機產業是低空經濟的重要組成部分和發展引擎。據中國民用航空局最近發布的數據顯示，2023年低空經濟規模已達到5059.5億元人民幣(約699.5億美元)，增速達33.8％。到2025年，市場規模預計將達到1.5兆元，到2035年更有望達到3.5兆元。

綜合媒體報導，相對於萬米高空的民航客機飛行，「低空」通常指距地平面1000米以內的空域，有的地區還可延伸至3000米至4000米。低空經濟是以有人駕駛和無人駕駛航空器的各類低空飛行活動為牽引，輻射和帶動相關領域融合發展的綜合性經濟形態。目前，低空經濟由低空製造產業、低空飛行產業、低空保障產業和綜合服務產業構成。

上述「報告」由工業和信息化部賽迪研究院發布。據賽迪研究院低空經濟研究員楊嶺表示，當前發展低空經濟的本質是低空要素化、要素場景化、場景經濟化。而作為戰略性新興產業，今年中國已有20多個省市將「低空經濟」相關內容寫入政府工作報告。

為促進低空經濟發展，報告建議「加強四個並重」，即經濟統計監測與成效評估評價並重，標竿場景示範與規模應用推廣並重，產業特色集聚與區域成片協同並重，優化政策保障與加強安全監管並重。

另有分析認為，低空經濟協同創新空間巨大，跨界融合將迎來新機遇，中國在電動車、動力電池、軌道交通等領域的技術積累，也為相關產品研製提供技術支持。

根據賽迪顧問統計，截至2024年2月，中國低空經濟領域共有企業超過5.7萬家，從成立時間看近五年新成立的企業數達到近2.1萬家，近十年成立的企業數占比接近80％。

而深圳作為無人機研發和製造中心，發展低空經濟具有得天獨厚的優勢。截至2023年底，深圳市無人機企業1700多家，年產值為960億元，按年增長28%，占全中國比例達七成；去年深圳累計開通低空航線126條，建設無人機起降點89個，2023年無人機載貨及綜合飛行60多萬架次。

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