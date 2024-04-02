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與中脫鉤「不可取」 法外長會李強得到更多進口承諾

記者陳政錄／綜合報導
中國國務院總理李強（右）會見法國外長塞儒內。(取材自央視)
中國國務院總理李強（右）會見法國外長塞儒內。(取材自央視)

法國外長塞儒內(Stephane Sejourne)出訪北京，除中國外長王毅外，國務院總理李強昨也會見塞儒內。在近期中歐經貿因電動車補貼等議題波折之際，李強強調，希望法方積極推動歐方遵循經濟規律和市場規則，透過協商妥善解決雙方關切。

據央視報導，李強會見塞儒內時稱，中方願和法方一道落實好兩國元首重要共識，深化傳統領域和綠色能源、先進製造等領域務實合作，更好實現互利共贏，以中法關係的穩定性促進兩國更好發展，也為世界發展注入確定性，希望法方積極推動歐方遵循經濟規律和市場規則。

據中方發布，塞儒內表示，法方堅持獨立自主，反對陣營對抗、脫鉤斷鏈，堅定奉行「一個中國政策」，願和中方深化各領域交流合作，推動法中全面戰略夥伴關係進一步發展。

王毅昨會見塞儒內時稱，希望法方重視解決中方正當合理關切，為華人企業提供公正、不歧視的營商環境；透過減少對華合作「去風險」，不符合歐洲利益。「去風險」不能針對特定國家，不能違反世貿規則，不應為商界帶來負面預期。

據法新社等外電報導，塞儒內會後指出，希望北京就烏克蘭戰爭問題，向俄羅斯發出明確訊息；如果不與烏克蘭人進行談判，就不會有持久和平；如果沒有依據國際法定下和平協議，歐洲人就沒有安全。並稱中法要取得「經濟再平衡」以確保雙邊貿易是健康可持續。

法廣網引述路透報導，中國1日承諾從法國進口更多優質產品和服務。法國外長則表示與中國「脫鉤是不可取的」。

法國外長塞儒內說，法國將繼續與中國討論消除風險的問題，但這並不意味著歐盟將採取保護主義措施。之前巴黎推動歐盟對中國電動汽車出口的調查，可能引發兩國之間針鋒相對的貿易爭端。中國當局於今年1月份對從歐洲進口的烈酒發起反傾銷調查，其中絕大多數來自法國。

李強 王毅 烏克蘭

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