我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

小米汽車虧錢賣硬拚特斯拉 雷軍圓夢：沒想到連蘋果都放棄了造車

僅1童倖存 載著復活節朝聖者巴士翻落南非深谷45死

中國駐聯大使張軍將離任：世界更需要一個更強有力的聯合國

記者黃國樑／即時報導
中國駐聯合國代表張軍與聯合國秘書長古特雷斯話別。（中國常駐聯合國代表團網站）
中國駐聯合國代表張軍與聯合國秘書長古特雷斯話別。（中國常駐聯合國代表團網站）

據中國常駐聯合國代表團網站消息，中國常駐聯合國代表張軍即將離任返國。近日，張軍分別向聯合國秘書長古特雷斯、第78屆聯大主席弗朗西斯等聯合國高級官員和各國常駐聯合國代表辭行。但消息中並未提及張軍的接任人選。

張軍表示，代表中國出使聯合國，對他而言是莫大的榮譽和沈甸甸的責任，也是十分難忘、十分光榮的經歷。當前，世界大變局加速演進，中國則處於大發展的時期。在聯合國工作的幾年裡，他日益感受到，世界正在看到一個不一樣的中國。中國值得世界信賴，是可以依靠的和平力量、發展力量、進步力量。他對中國的發展強大和在國際上發揮的重要作用感到驕傲和自豪。

張軍表示，國際情勢變亂交織，世界比以往任何時候都更需要正確的方向指引，都更需要對公平正義的堅守，都更需要推動前進的動力，都更需要團結、信任、合作，都更需要一個更加強有力的聯合國。

他表示，中國堅定實踐真正的多邊主義，堅定支持聯合國在維護和平、促進發展等方面發揮重要作用。習近平主席提出推動建構人類命運共同體和全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，為解決當今世界面臨的共同難題提供了中國理念和中國方案，指明了方向和路徑，得到越來越多國家和聯合國機構的支持與認同。中國將繼續以此為引領，深化同聯合國和世界各國的合作，為應對全球性挑戰貢獻中國力量。

聯合國秘書長古特雷斯、聯大主席弗朗西斯等聯合國官員祝賀張大使圓滿完成出使聯合國的光榮任務。古特雷斯表示，他始終相信，中國的發展壯大對世界有利。他對習近平主席提出的建構人類命運共同體理念和三大全球倡議熟記於心，這些理念倡議體現了中國對多邊主義的承諾和對聯合國的支持。中國致力於推動世界各國合作共贏，既維護自身利益，又充分彰顯務實自信的大國風範，在主要大國中獨樹一幟。過去幾年，他親眼見證了中國在聯合國角色的不斷加強和聯合國與中國合作的深入發展。聯合國願繼續同中方不斷深化各領域合作。

弗朗西斯表示，中國已成為全球發展的領導者，走出了一條以人民為中心、更符合發展中國家實際的新發展道路。中國一貫以實際行動實踐多邊主義，推動國際社會團結合作，成為聯合國事業強而有力的支柱。聯合國需要更多像中國這樣堅定可靠的夥伴來維護世界和平穩定、推動永續發展。我將繼續與中方加強合作，共同為全人類謀福祉。

俄羅斯、美國、英國、法國、巴基斯坦、巴西、南非、沙烏地阿拉伯、埃及、印尼、新加坡、義大利等多國常駐代表都與張軍話別，並高度評價中方發揮的重要作用，期待繼續在聯合國平台同中方開展合作。

中國駐聯合國代表張軍與聯合國大會主席弗朗西斯話別。 （中國常駐聯合國代表團網站）
中國駐聯合國代表張軍與聯合國大會主席弗朗西斯話別。 （中國常駐聯合國代表團網站）

聯合國 習近平 義大利

上一則

小米汽車虧錢賣硬拚特斯拉 雷軍圓夢：沒想到連蘋果都放棄了造車

延伸閱讀

全球7.8億人挨餓 19%糧食被浪費 食物浪費達10.5億噸 6成來自家庭

全球7.8億人挨餓 19%糧食被浪費 食物浪費達10.5億噸 6成來自家庭
聯合國：海地幫派暴力如災難巨變 今年已1554死

聯合國：海地幫派暴力如災難巨變 今年已1554死
如禿鷹般掠奪…聯國專家控以種族滅絕 數十國力挺

如禿鷹般掠奪…聯國專家控以種族滅絕 數十國力挺
聯合國調查：臉書仇恨洛興雅言論 緬甸軍方背後搞鬼

聯合國調查：臉書仇恨洛興雅言論 緬甸軍方背後搞鬼

熱門新聞

中核集團公布第一批面向全球開放的十座科研設施及試驗平台，有助各國研究及和平利用核技術。圖為今年2月初，全球首個陸上商用多用途模塊式小型壓水堆「玲龍一號」，在海南海口進行外穹頂吊裝作業。（新華社）

歐美頻頻技術封鎖… 中國10座核科研設施 向全球開放

2024-03-26 02:10
中國籍男子韓偉、肖磊磊在華航班機上竊取旅客財物，於桃園落網。示意圖，非文中飛機。(路透)

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

2024-03-26 14:43
蘋果公司葉姓女程式設計師在美國深夜飆車車禍致同車男伴死亡後，逃回中國，圖為車禍現場。（取材自紅星新聞）

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

2024-03-21 13:33
理想汽車董事長李想近日發出公司全員信，指反思本月初推出的首款純電MPV（多功能車）MEGA，上市以來遇到的一系列問題。他認為，主要涉及誤判純電節奏及過度關注銷售欲望。圖／取自每日經濟新聞

坦承誤判 中國「理想MEGA」半個月僅獲4000輛訂單

2024-03-21 14:26
中國國家主席習近平19日在湖南省常德市考察調研，了解春耕備耕等情況。( 新華社)

習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注

2024-03-22 06:30
前解放軍上將劉亞洲傳遭判處無期徒刑。（圖／取自《黨建》雜誌）

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

2024-03-24 11:15

超人氣

更多 >
這5種人 62歲就應領社安金

這5種人 62歲就應領社安金
雖不是螃蟹但是… 蟹肉棒的最大誤解

雖不是螃蟹但是… 蟹肉棒的最大誤解
香港歌手黎明詩癌逝 享年58歲

香港歌手黎明詩癌逝 享年58歲
汪小菲在大S家大鬧一場後 宣布向台女友求婚成功

汪小菲在大S家大鬧一場後 宣布向台女友求婚成功
矽谷美味人妻曾遇貴婦奈奈要千萬台幣 嚇到想跳車

矽谷美味人妻曾遇貴婦奈奈要千萬台幣 嚇到想跳車