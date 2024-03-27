紐西蘭跟進美英控網攻 中：賊喊捉賊

中國外交部發言人林劍。(取材自中國外交部網站)

繼美、英政府25日起相繼宣布制裁及刑事訴訟 措施，遏制來自中國的網路威脅後，紐西蘭也披露，該國議會機構在2021年也曾遭到與中國政府有關的駭客 組織惡意攻擊。面對多國譴責，中國官方反控以美國為首的國家散布假訊息，敦促美方應在網路空間採取負責任態度，「不要賊喊捉賊」。

美英兩國官員25日率先展開起訴和制裁，指控北京發動全面網路間諜 行動，受害人數疑達數百萬，包括議員、學者、記者等。

自由亞洲電台報導，紐西蘭政府通訊安全局周二發布新聞稿披露，旗下國家網路安全中心（NCSC）2021年8月發現，該國議會律師辦公室與議會服務處的電腦網絡遭到「惡意網路行為者」 入侵。

「透過分析該行為者的手法與技巧，我們有信心將其與一個受中國政府資助、名為APT40 的組織相聯接。」紐西蘭政府通訊安全局長克拉克（Andrew Clark）說明，依照其他經歷了類似事件的國際夥伴的分析，讓紐西蘭更確信上述結論。

此前一天，英國政府指控中國為網路攻擊黑手，宣布制裁兩名中國個人及一家公司。英國副首相陶敦（Oliver Dowden）周一在國會表示，英國國家網絡安全中心「幾乎可以肯定」，和中國政府有關的黑客組織APT31 於2021年對英國國會議員發動網絡攻擊，以偵察他們的活動。

中國外交部發言人林劍周二予以否認。他表示，中方此前曾澄清與回應英方提交的APT31相關信息，明確表明英方提供的證據不足，相關結論缺乏專業性。但令人遺憾的是，英方此後未有進一步回應 。

林劍指出，美國出於地緣政治目的，鼓動其主導的世界上最大的情報組織五眼聯盟編湊散布各種中國黑客威脅的虛假信息，現在又夥同英國大肆炒作所謂中國網路攻擊，甚至發起對華無理單邊制裁。他稱中方對此堅決反對，已向美國及相關方提出嚴正交涉，將採取必要措施維護中方的合法權益。