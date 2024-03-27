我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防顧客被下藥 加州部分酒吧7月起須提供檢測試劑

衛報揭X在美使用者暴跌23% 馬斯克回應暗酸

紐西蘭跟進美英控網攻 中：賊喊捉賊

中國新聞組／北京27日電
中國外交部發言人林劍。(取材自中國外交部網站)
中國外交部發言人林劍。(取材自中國外交部網站)

繼美、英政府25日起相繼宣布制裁及刑事訴訟措施，遏制來自中國的網路威脅後，紐西蘭也披露，該國議會機構在2021年也曾遭到與中國政府有關的駭客組織惡意攻擊。面對多國譴責，中國官方反控以美國為首的國家散布假訊息，敦促美方應在網路空間採取負責任態度，「不要賊喊捉賊」。

美英兩國官員25日率先展開起訴和制裁，指控北京發動全面網路間諜行動，受害人數疑達數百萬，包括議員、學者、記者等。

自由亞洲電台報導，紐西蘭政府通訊安全局周二發布新聞稿披露，旗下國家網路安全中心（NCSC）2021年8月發現，該國議會律師辦公室與議會服務處的電腦網絡遭到「惡意網路行為者」 入侵。

「透過分析該行為者的手法與技巧，我們有信心將其與一個受中國政府資助、名為APT40 的組織相聯接。」紐西蘭政府通訊安全局長克拉克（Andrew Clark）說明，依照其他經歷了類似事件的國際夥伴的分析，讓紐西蘭更確信上述結論。

此前一天，英國政府指控中國為網路攻擊黑手，宣布制裁兩名中國個人及一家公司。英國副首相陶敦（Oliver Dowden）周一在國會表示，英國國家網絡安全中心「幾乎可以肯定」，和中國政府有關的黑客組織APT31 於2021年對英國國會議員發動網絡攻擊，以偵察他們的活動。

中國外交部發言人林劍周二予以否認。他表示，中方此前曾澄清與回應英方提交的APT31相關信息，明確表明英方提供的證據不足，相關結論缺乏專業性。但令人遺憾的是，英方此後未有進一步回應 。

林劍指出，美國出於地緣政治目的，鼓動其主導的世界上最大的情報組織五眼聯盟編湊散布各種中國黑客威脅的虛假信息，現在又夥同英國大肆炒作所謂中國網路攻擊，甚至發起對華無理單邊制裁。他稱中方對此堅決反對，已向美國及相關方提出嚴正交涉，將採取必要措施維護中方的合法權益。

刑事訴訟 間諜 駭客

上一則

年輕女性「存錢搭子」大作戰：互不認識結伴強制儲蓄

下一則

供不應求…外地生湧港升學 私營宿舍費漲10%

延伸閱讀

CBO警告 債務膨脹過速 恐引發特拉斯式的市場震盪

CBO警告 債務膨脹過速 恐引發特拉斯式的市場震盪
歐之旅 澳洲+紐西蘭14天遊 先報名有優惠

歐之旅 澳洲+紐西蘭14天遊 先報名有優惠
英國宣布對中制裁 外相稱曾與王毅談網攻干預民主

英國宣布對中制裁 外相稱曾與王毅談網攻干預民主
中國惡意網攻 英國制裁2個人1實體 將召見大使

中國惡意網攻 英國制裁2個人1實體 將召見大使

熱門新聞

蘋果公司葉姓女程式設計師在美國深夜飆車車禍致同車男伴死亡後，逃回中國，圖為車禍現場。（取材自紅星新聞）

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

2024-03-21 13:33
理想汽車董事長李想近日發出公司全員信，指反思本月初推出的首款純電MPV（多功能車）MEGA，上市以來遇到的一系列問題。他認為，主要涉及誤判純電節奏及過度關注銷售欲望。圖／取自每日經濟新聞

坦承誤判 中國「理想MEGA」半個月僅獲4000輛訂單

2024-03-21 14:26
東航MU5735事故發生目前已經兩周年，調查仍在進行中。圖為搜救現場。（新華社）

廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了

2024-03-20 10:12
中國籍男子韓偉、肖磊磊在華航班機上竊取旅客財物，於桃園落網。示意圖，非文中飛機。(路透)

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

2024-03-26 14:43
中國國家主席習近平19日在湖南省常德市考察調研，了解春耕備耕等情況。( 新華社)

習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注

2024-03-22 06:30
前解放軍上將劉亞洲傳遭判處無期徒刑。（圖／取自《黨建》雜誌）

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

2024-03-24 11:15

超人氣

更多 >
巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中

巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中
租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了

租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了
租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆
中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金
中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡

中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡