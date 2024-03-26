歐美頻頻技術封鎖… 中國10座核科研設施 向全球開放

中核集團公布第一批面向全球開放的十座科研設施及試驗平台，有助各國研究及和平利用核技術。圖為今年2月初，全球首個陸上商用多用途模塊式小型壓水堆「玲龍一號」，在海南海口進行外穹頂吊裝作業。（新華社）

中核集團近日公布了第一批面向全球開放的十座科研設施及試驗平台。巴基斯坦學者稱，此舉體現中國高水平對外開放政策，有助各國研究及和平利用核技術，在能源、衛生、農業等領域發揮作用，造福廣大發展中國家。

中通社報導，在美西方頻頻技術封鎖之際，中國保持開放的大門，向世界拋出橄欖枝。中核首批開放的十座核技術科研設施，包括「世界六大中子源之一」的中國先進研究堆（CARR）、用於醫用同位素研發的岷江試驗堆、49-2游泳池式反應堆、微型中子源反應堆、北京放射性核束裝置（BRIF）、熱工水力試驗平台、地震 台等核級設備檢定試驗設施、以風洞為代表的核環境模擬設施、新一代「人造太陽」中國環流三號（HL-3）實驗裝置、中國北山高放廢物地質處置地下實驗室等。

中核集團副總經理曹述棟表示，該集團已與全球60多個國家和地區建立了廣泛的科技經貿合作關係，願以此次開放核技術設施為契機，與世界共享科技成果，與全球的科研機構、核能企業及專家建立更加緊密的合作關係。

巴基斯坦智庫全球絲綢之路研究聯盟創始主席、工程學教授澤米爾．阿萬24日表示，中國向世界開放核設施的舉措，受到各國特別是發展中國家的欽佩和讚賞。少數國家維繫核技術霸權，剝奪了小國的競爭力。中國此舉有助各國研究及和平利用核技術。

他說，目前許多國家面臨能源危機，發展中國家最為脆弱，其經濟無法支撐不斷上漲的能源成本。與其他發展中國家一樣，巴基斯坦面臨能源嚴重短缺的挑戰，不過已擁有少量核電廠，並取得相當好的管理經驗，符合國際原子能總署的安全標準，核電是一個可行的方向。此外，核技術還能在衛生、農業等廣闊領域中發揮奇蹟作用。未來，料巴基斯坦與中國的相關合作將在雙贏基礎上不斷發展。

中國中央財經大學國際經濟與貿易學院副教授劉春生表示，此舉是中國深入開放的重要體現。技術的生產與共享造福全球，若中國的核電技術在全球範圍內得到認可，將產生巨大市場規模及示範效應，促進企業技術更新迭代，同樣有助中國核電發展。