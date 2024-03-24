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盼所有產品在2030年前達成「碳中和」 蘋果庫克：中供應商為減碳作出貢獻

記者謝守真／即時報導
美國蘋果公司執行長庫克表示，蘋果計劃在2030年前達成所有蘋果產品的碳中和。（美聯社）
美國蘋果公司執行長庫克表示，蘋果計劃在2030年前達成所有蘋果產品的碳中和。（美聯社）

美國蘋果公司執行長庫克表示，蘋果計劃在2030年前達成所有蘋果產品的碳中和。他認為，蘋果的許多供應商都在中國，這些供應商不僅接受碳中和的目標，也主動推出許多創新性的措施。庫克稱，中國的供應商為減碳作出了巨大貢獻。

所謂「碳中和」，一般是指國家、企業、產品、活動或個人，透過植樹造林、節能減排等形式，抵消自身產生的二氧化碳或溫室氣體排放量，實現正負抵消，達到相對「零排放」。

據財新網報導，庫克與清華大學經濟管理學院院長白重恩24日在中國發展高層論壇以「碳中和」為題展開對話。庫克表示，蘋果計劃在2030年前達成所有蘋果產品的碳中和。而在原料、生產和運輸這三方面，蘋果正推動上百項減碳相關的項目。他稱，雖然在運輸環節減碳的難度更大，但蘋果將在減少包裝等流程上進行了大幅簡化，以促進碳中和。

庫克強調，如果沒有供應商的合作，蘋果是無法達成這項碳中和目標的。「如果你想走得快，你就自己走；如果你想走得更遠，你就要和夥伴們一起。」

他表示，蘋果的許多供應商都在中國，這些供應商不僅接受碳中和的目標，它們也主動推出許多創新性的措施。「中國的供應商為此作出了巨大貢獻，它們的態度很強勢，也很喜愛這件事。」

至於在人工智慧（AI）的問題上，庫克指出，AI和永續性的交叉性非常有趣。他舉例，所有個人都應當了解自己的碳足跡，而AI可從中協助。

白重恩在談到清華大學的碳中和議程時則指出，清華大學很快就會制定一個清華校園何時達成碳中和的目標。他補充，在清華經管學院的課程等多方面，一直致力於向學生傳達一個訊息，即為綠色的企業是好的企業。

庫克 減碳 AI

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