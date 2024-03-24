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蘋果在中設備擬採百度AI 王文濤會庫克： 歡迎深耕中國市場

記者林宸誼、陳政錄、陳宥菘／綜合報導
中國商務部部長王文濤（右）會見美國公司蘋果執行長庫克，喊話歡迎繼續深耕中國。(取材自中國商務部網站)
中國商務部部長王文濤（右）會見美國公司蘋果執行長庫克，喊話歡迎繼續深耕中國。(取材自中國商務部網站)

蘋果公司（Apple）已與百度（Baidu）舉行初步會談，內容是關於在中國市場的蘋果設備中使用百度的生成式人工智慧AI）技術，代表這家iPhone製造商正努力擴大AI能力，以及符合中國監管審查。另外，「中國發展高層論壇」24日開幕，中國商務部部長王文濤22日先會見美國蘋果公司執行長庫克。王文濤說，歡迎蘋果公司繼續深耕中國市場。

華爾街日報報導，這家美國科技巨頭一直在探索利用外部合作夥伴來幫助加速AI雄心。蘋果公司已與包括Google和OpenAI在內的多家公司討論，使用它們的技術支持蘋果公司的移動設備功能。

知情人士表示，蘋果公司一直在尋找中國的生成式AI模型供應商，主要是因為中國要求此類模型，必須經過網路監管機構的批准才能向公眾推出。

中國自去年8月公布該規定以來，已經批准了40多款生成式AI模型，其中包括百度的文心一言（Ernie Bot）。目前還沒有外國開發者製作的模型獲得批准。未來有沒有可能iPhone+文心一言，引起網友紛紛猜測。

蘋果公司已投資開發人工智慧領域，包括建立自己的生成式人工智慧模型，尋求利用該技術增強語音助手、照片編輯和電子郵件等功能。

法國廣播電台引述分析人士稱，與本地人工智慧模型供應商合作可以為蘋果節省合規負擔，並有助於該公司與同業競爭，尤其是在中文人工智慧能力方面。包括小米和榮耀在內的中國消費電子公司，正嘗試在設備上部署小型人工智慧模型。

專注於人工智慧市場研究的Omdia首席分析師蘇廉節表示，蘋果是生成式AI領域的落後者，他們需要巨大的創新才能超越其他公司，該公司的優勢在於為各種技術引入創新用例和殺手級應用。

另外，「中國發展高層論壇」24日開幕，中國商務部部長王文濤22日先會見美國蘋果公司執行長庫克。王文濤說，中國正加速發展以創新為主導的新質生產力，在人工智慧、雲端運算等高技術領域發展前景廣闊，對包括蘋果公司在內的各國企業意味著巨大的機會，「歡迎蘋果公司繼續深耕中國市場，實現共同發展。」

中國商務部網站23日發布訊息，雙方就蘋果公司在華發展、中美經貿關係等議題進行了交流。

王文濤就中美經貿強調，中美經貿合作是兩國關係的穩定力量。他說，工商界普遍反對對華脫鉤斷鏈，反對泛化國家安全概念，中方願與美方一道，為兩國企業合作營造公平、穩定、可預期的環境。

據中方發布，庫克表示，中國人才資源豐富、創新活力強，是蘋果公司的重要市場與關鍵供應鏈夥伴。「蘋果公司將持續致力於在華長期發展，持續增加對中國供應鏈、研發和銷售的投入。」

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