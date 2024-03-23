美後院起火？委內瑞拉秀來自中國的「黑科技槍」

手持SHH-100的委內瑞拉士兵。(取材自「藍星特快」／Army Recognition）

委內瑞拉近日對外展示了SHH-100獵人反無人機槍，該型號具有辨識、定位和干擾無人機的能力，且由中國製造。美國長期以來以拉美為自家「後院」，不願中國進入勢力範圍，但該區除了與中國經濟合作日益緊密外，中製先進武器還是源源不斷的進入拉美。

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自媒體「藍星特快」報導，SHH-100反無人機槍由中國塞防科技研發，其獨特之處在於能夠同時干擾多架無人機，這是超越同類產品的優勢。這款槍械的重量只有6.5公斤，具備可升級能力，配備有觸控屏，可以進行遠端診斷等任務，這款反無人機系統採用電池供電，在偵測模式下可至少工作8小時，在干擾模式下可運轉至少1小時。

SHH-100的探測能力高達2000米，具備全波段覆蓋能力，幹擾範圍可擴展至3000米，能夠干擾無人機的無線電和衛星導航系統，有效壓制無人機的飛控和圖傳訊號，支援全世界的衛星導航定位系統，包括GPS、北斗、格洛納斯和伽利略。

SHH-100也擁有相當好的機動能力，以及防水、防塵能力，可謂黑科技。未來將用於保護石油 生產設施，以及重要的國家活動。

美媒稱，中國在拉美發動的「魅力攻勢」已經到了收穫季節，雖然阿根廷放棄購買「梟龍」戰機，但委內瑞拉軍方採購了包括L-15教練機、VN-18兩棲戰車、SR-5火箭砲等一系列陸海空裝備，對中國武器的評價相當高。

印度媒體也稱，中國正積極與哥倫比亞洽談，希望該國能夠採購中國的VT-4主戰坦克，這款外貿坦克已經出口巴基斯坦、泰國 等多個國家。由於哥倫比亞陸軍只有一個裝甲旅，只配備有美國、巴西的老舊裝甲車，該國正在認真考慮採購44輛VT-4坦克。

報導指出，長期以來，美國將南美洲視為自家後院，並積極抵抗中國勢力的入侵。但是，美國對拉丁美洲國家的控制能力正在不斷削弱，對中國武器的阻撓也實際上宣告失敗。

西方媒體指出，中國武器的出口政策靈活多樣，用戶可以用貸款 、以物易物等各種模式交易，而且中國出口武器也沒有附加政治條件，在這種情況下，要阻止拉美國家採購中國軍火是難上加難。