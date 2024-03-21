續與台積電緊密合作 黃仁勳：美中不會世界末日

美國晶片巨頭輝達執行長黃仁勳19日說美中關係預計不會出現「末日劇本」，同時表態將繼續和台積電保持密切合作，無論地緣政治緊張與否。（美聯社）

美中關係緊張，外界憂心地緣政治因素恐影響輝達 及相關供應鏈 ，輝達創辦人暨執行長黃仁勳表示，世界末日的場景不致發生，但也為最壞情勢做最好的準備，除了確認遵守相關政策外，並加強供應鏈彈性及韌性，以因應複雜挑戰，他數度提及台積電 ，並強調「台積電是輝達最緊密合作夥伴之一」。

輝達GTC大會進入第二天，黃仁勳在美國時間19日舉行國際記者會，美中關係以及供應鏈問題成為會中焦點。

媒體問及美國國會日前對Tiktok祭出禁令，美中關係緊張是否影響輝達及相關供應鏈，黃仁勳指出，輝達正在做兩件事，除了充分了解政府政策，其次是盡一切努力加強供應鏈的韌性與彈性。他說，「美中的目標並非對抗」，「雖然雙方必須解決有關公平管理的問題，世界末日場景不太可能發生，我們也不希望它發生」。

針對美國去年加強對輝達和其他晶片公司技術的出口管制，以免先進技術落入中國軍方之手。黃仁勳說，目前，輝達需確保打算用於中國市場的晶片符合美國限制，並使供應鏈更加多樣化。

黃仁勳說，新推出的Blackwell晶片平台是由數萬個零組件所製成，這些零件來自世界各地，除了台積電之外，其他不少零組件也從中國提供，供應鏈確實面臨挑戰且變得複雜，他認為，隨著人工智慧晶片的需求持續飆升，輝達與台積電關係應該會變得更緊密。

他指出，顯而易見的，AI正經歷轉型，目前正是AI世界加速開始的時候，輝達才剛起步，台積電一直是輝達優秀的合作夥伴，「我們所做的事情非常困難」，但台積電的表現非常出色、技術很棒，輝達和台積電的關係應該更緊密，雙方一起成長。