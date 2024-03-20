雷諾CEO喊話歐盟：電動車關閉對中大門，是最糟反應

雷諾集團CEO德梅奧。(取材自觀察者網）

為了應對來自中國電動車 企的激烈競爭。法國汽車製造商雷諾集團CEO德梅奧(Luca de Meo)呼籲歐盟 為本土車企提供補貼。他指出，歐洲廠商需要與中國人合作，而「完全關閉對華大門，糟糕透頂」。但他拒絕評論歐盟對中國車企發起的反補貼調查。

觀察者網引述金融時報報導，歐洲電動汽車行業正在努力應對整個歐洲市場銷量增長放緩的問題，但對於已受到高通 脹擠壓的消費者來說，電動汽車仍價格昂貴。在此情況下，來自中國的低成本、世界上最先進電動汽車對歐洲廠商來說構成巨大威脅。

然而，就在中國廉價電動汽車填補歐洲市場空白之際，歐洲政府開始揮動起了「關稅大棒」。去年10月，歐盟委員會主席馮德萊恩宣布對中國電動汽車發起反補貼調查。2月有媒體稱，英國政府正在考慮是否對中國電動汽車發起反補貼調查。

德梅奧表示，在向電動汽車轉型的過程中，歐洲需要保護自己的市場，同時也應為中國競爭對手留下一席之地，部分原因在於歐洲汽車製造商可以向一個「領先一代」的國家學習。

「如果我們想加速電動汽車在歐洲的崛起，就需要與中國人合作，找到應對他們的方法，」德梅奧稱，他相信中國人已準備好達成協議，其中可能包括鼓勵中國廠商在歐洲設廠、多與歐洲供應商合作等等。

報導指出，在同日致歐洲政界人士的一封公開信中，德梅奧表示：「完全關閉對中國的大門將是最糟糕的反應。」

德梅奧指出，歐盟應設立一筆資金，為電動汽車補貼和原材料及聯合基礎設施規劃提供資金，同時認為歐洲國家應該在提供補貼和稅收減免等一系列措施上進行合作。他也敦促歐盟向汽車製造商部署新的激勵措施，而不是簡單地設定逐步淘汰汽油和柴油汽車的最後期限，並對不遵守規定的人處以罰款。