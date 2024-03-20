我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利王子自曝曾吸毒 川普：當總統「不排除驅逐出境」

貿易戰川規拜隨 美國人付出2300億代價

雷諾CEO喊話歐盟：電動車關閉對中大門，是最糟反應

中國新聞組／北京20日電
雷諾集團CEO德梅奧。(取材自觀察者網）
雷諾集團CEO德梅奧。(取材自觀察者網）

為了應對來自中國電動車企的激烈競爭。法國汽車製造商雷諾集團CEO德梅奧(Luca de Meo)呼籲歐盟為本土車企提供補貼。他指出，歐洲廠商需要與中國人合作，而「完全關閉對華大門，糟糕透頂」。但他拒絕評論歐盟對中國車企發起的反補貼調查。

觀察者網引述金融時報報導，歐洲電動汽車行業正在努力應對整個歐洲市場銷量增長放緩的問題，但對於已受到高通脹擠壓的消費者來說，電動汽車仍價格昂貴。在此情況下，來自中國的低成本、世界上最先進電動汽車對歐洲廠商來說構成巨大威脅。

然而，就在中國廉價電動汽車填補歐洲市場空白之際，歐洲政府開始揮動起了「關稅大棒」。去年10月，歐盟委員會主席馮德萊恩宣布對中國電動汽車發起反補貼調查。2月有媒體稱，英國政府正在考慮是否對中國電動汽車發起反補貼調查。

德梅奧表示，在向電動汽車轉型的過程中，歐洲需要保護自己的市場，同時也應為中國競爭對手留下一席之地，部分原因在於歐洲汽車製造商可以向一個「領先一代」的國家學習。

「如果我們想加速電動汽車在歐洲的崛起，就需要與中國人合作，找到應對他們的方法，」德梅奧稱，他相信中國人已準備好達成協議，其中可能包括鼓勵中國廠商在歐洲設廠、多與歐洲供應商合作等等。

報導指出，在同日致歐洲政界人士的一封公開信中，德梅奧表示：「完全關閉對中國的大門將是最糟糕的反應。」

德梅奧指出，歐盟應設立一筆資金，為電動汽車補貼和原材料及聯合基礎設施規劃提供資金，同時認為歐洲國家應該在提供補貼和稅收減免等一系列措施上進行合作。他也敦促歐盟向汽車製造商部署新的激勵措施，而不是簡單地設定逐步淘汰汽油和柴油汽車的最後期限，並對不遵守規定的人處以罰款。

歐盟 電動車 高通

上一則

鏞記傳人銅鑼灣「甘饕燒鵝」結業 北上發展暫未定

下一則

「百年不遇」 圓明園190珍寶赴港展出

延伸閱讀

彭博：可能聯美？歐盟將調查中國成熟製程晶片

彭博：可能聯美？歐盟將調查中國成熟製程晶片
巴西提高電動車進口稅 傳統汽車大廠恢復投資

巴西提高電動車進口稅 傳統汽車大廠恢復投資
布碌崙區長區情咨文 提供中文等商業諮詢

布碌崙區長區情咨文 提供中文等商業諮詢
布碌崙區長區情咨文 與亞裔組織合作為小商家提供多語言諮詢

布碌崙區長區情咨文 與亞裔組織合作為小商家提供多語言諮詢

熱門新聞

中國國家主席習近平在全國人大閉幕式上喝了一口茶後，臉部突然出現痛苦表情。(美聯社)

習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到

2024-03-14 13:25
阮經天在「周處除三害」的演出相當出彩。（取材自微博）

台片登陸票房賣翻 「周處除三害」在紅啥？

2024-03-16 02:00
現金花束示意圖。(取材自微博)

客人要求鮮花禮盒放5.2萬鈔票 江蘇花店老闆交貨隔天帳戶被凍結

2024-03-11 02:26
北京發生一起黑色汽車衝撞非機動車道、傷及機車騎士及行人的突發事件，根據北京交警通報，現場多人受傷，駕駛已被控制，目前事故原因正在進一步調查中。(圖／取自「李老師不是你老師」X平台)

北京汽車衝撞機車及行人 多傷 現場民眾聚集未散

2024-03-19 11:15
李嘉誠旗下長江實業在上海普陀區所開發的「高尚領域」房源15日認購首日，樓盤銷售中心擠滿賞房的民眾。記者黃雅慧／攝影

李嘉誠8.5折賣上海樓盤？仲介：房價不存在打折銷售

2024-03-15 14:34
一名河北邯鄲市男國中生小光（化名）10日下午遭3名同學殺害，並棄屍於廢棄菜園棚架內，目前涉案同學已被刑拘。圖為小光10日下午赴約途中在監視器裡的最後身影。（取自微博）

虐殺同學「鐵鍬打爛臉」再棄屍 河北3初中生遭刑拘

2024-03-16 10:59

超人氣

更多 >
白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品

白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品
遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕

遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕
狠母自行度假 獨留女嬰在家活活餓死 法官重判終身監禁

狠母自行度假 獨留女嬰在家活活餓死 法官重判終身監禁
這4種人不用付社安稅

這4種人不用付社安稅
聯準會開會 殖利率大跌 道指大漲320點 一個月來新高

聯準會開會 殖利率大跌 道指大漲320點 一個月來新高