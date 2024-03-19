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中國外交部新發言人林劍就位 料「女戰狼」華春瑩高升

中央社／台北19日電
中國外交部新任發言人林劍。（取材自外交部官網）
中國外交部新任發言人林劍。（取材自外交部官網）

中國外交部新任發言人林劍18日曝光後，目前包括部長助理兼新聞司司長華春瑩在內，中國外交部共4位發言人超過常設編制，港媒預測，這可能只是過渡安排，「女戰狼」華春瑩可能更上層樓。

港媒今天報導，中國外交部向來常設3個發言人，由新聞司司長和副司長擔任。

2022年9月因毛寧獲任命，一時之間中國外交部發言人有4個超過常設，但相隔3個月「戰狼發言人」趙立堅調邊界與海洋事務司副司長，引發軒然大波，又維持原狀。

中國外交部昨天介紹新任發言人林劍，以致這個職位的編制又超過常設，即外交部部長助理兼新聞司司長華春瑩，以及3名副司長：汪文斌、毛寧、林劍，不過預料這只是過渡安排，還會有發言人淡出。

報導說，毛寧就任僅一年半，調離可能性較小；華春瑩自2012年迄今已超過11年，號稱任職最長發言人，已成為集體記憶。

她在2021年10月升任外交部黨委委員、部長助理，主責新聞、禮賓以及翻譯，屬於外交部領導和中管（中共中央管理）幹部，距離副部只有一步之遙。

排名在華春瑩後面的外長助理農融，已升任中央港澳辦副主任，華春瑩具備女性幹部優勢，如果晉升副部，卸任外交部新聞司司長、發言人，也是順理成章。

至於曾任前國務委員唐家璇秘書、中國駐突尼西亞大使的汪文斌，本身是正局級幹部，履歷豐富，一頭白髮，沉穩幹練，則有望擔任新聞司司長。

中國外交部最近不斷有高層調整，前駐南非大使陳曉東剛剛返國擔任外交部副部長。

此外，外交部駐香港特派員一職懸空半年多，外交部駐澳門特派員劉顯法也已61歲，加上駐南非大使一職亦懸空，上述職位都屬於副部級，華春瑩若更上層樓，可能晉升副外長也可能外放。

但華春瑩的女戰狼作風爭議不斷。疫情期間她曾與美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）就病毒起源、中國隱瞞疫情等爭議，在推特（X平台）大打口水戰，還說歡迎到中國與任何人交談享受自由。

美國共和黨籍聯邦通訊委員會（FCC）委員卡爾（Brendan Carr）隨即點名期盼到中國與8位異議人士聊天，享受「中國自由」，華春瑩遲不回應，卡爾追問：「妳的邀請還算數嗎？還是像其他在中國的事件一般，突然消失不見了？」

日本駐中國前大使垂秀夫回憶，已故日本首相安倍晉三卸任後發表「台灣有事就是日本有事」不久，由華春瑩出面召見他。

垂秀夫說，雖然他禮貌恭喜華春瑩升任部長助理，但華向他發表長篇大論，板起臉複述中方立場的台灣議題史觀，垂秀夫也不客氣嚴辭反駁，反而華春瑩顯得詞窮。

香港南華早報曾引述多位中國重量級學者指出，戰狼外交加深中國與世界之間的鴻溝，並說中國外交需要改善的不是細緻，而是理性。

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