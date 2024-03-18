金燦榮：第4艘航母應是常規動力 解決台灣問題「綽綽有餘」
中國大陸第四艘航母及新一代隱形艦載機「殲35」近日引發中外媒體關注。中國學者指出，第四艘航母應是常規動力；航母四艘起步，兩艘滑躍，兩艘電磁彈射，「解決台灣問題是綽綽有餘了」，並認為中國海軍應配備八艘航母。港媒則曝光「殲35」參數，稱其關鍵指標全面優於美軍的「F-35」，不過有美國國防分析師打臉稱仍無法和美軍F-35相比。
日前全國兩會期間，解放軍海軍政委袁華智被香港商報記者問及第四艘航母研製進展時表示，中國大陸第四艘航母正在建造，會不會採用核動力，「很快公布」。引發中外媒關注。
中國人民大學國際關係學院教授金燦榮近日在觀察者網撰文指出，第四艘航母應該是常規動力，是福建艦的「姊妹艦」。他並稱，福建艦今年就能海試，明年就差不多可以用了。第三艘和第四艘航母都是電磁彈射，噸位也很大，「有003、004航母，至少在短期內，我們就有相當的優勢了。」他並稱第四艘航母不排除叫江蘇號、浙江號或者是廣東號。
金燦榮在文中指出，「目前我們還沒有完成國家統一，航母應該是四艘起步。有兩艘滑躍、兩艘電磁彈射，我覺得解決台灣問題是綽綽有餘了。」但他認為，未來應該至少再來四艘核動力航母，而且是10萬噸。「四常四核，我覺得應該是未來中國海軍的基本配置。」
網上還有傳言，福建艦和第四艘航母配的是「殲35」戰機。香港文匯網此前刊出「殲35」部分參數，稱是根據中共航空工業公開資料整理而來，包括發動機是兩部「渦扇19」（WS-19）黃山型發動機；在彈倉和兩翼共可掛載8枚中遠程超音速飛彈；最大起飛重量為35噸；最大飛行速度為2.2馬赫，最大載彈重量為8噸等，並稱其關鍵指標全面優於美軍的「F-35」。
然而，消息隨即遭到外界質疑，美國之音引述美國國防分析師表示，不論「殲35」最終能力為何，仍無法和長期投入相當資金與技術經驗的美軍F-35相比。「殲35」的漂亮參數或許僅在「外銷」時才較有意義。
據美國之音報導，大陸隱形艦載戰鬥機殲「殲35」幾乎可以確定將成為解放軍003航艦福建艦的主力艦載機，使用電磁彈射起飛。
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