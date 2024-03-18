金燦榮：第4艘航母應是常規動力 解決台灣問題「綽綽有餘」

圖為今年初曝光的中國第三艘航艦福建艦最新畫面。福建艦採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬餘噸。（圖／取自央視軍事微信公眾號）

中國大陸第四艘航母及新一代隱形艦載機「殲35」近日引發中外媒體關注。中國學者指出，第四艘航母應是常規動力；航母四艘起步，兩艘滑躍，兩艘電磁彈射，「解決台灣問題是綽綽有餘了」，並認為中國海軍應配備八艘航母。港媒則曝光「殲35」參數，稱其關鍵指標全面優於美軍的「F-35」，不過有美國國防分析師打臉稱仍無法和美軍F-35相比。

日前全國兩會 期間，解放軍 海軍政委袁華智被香港 商報記者問及第四艘航母研製進展時表示，中國大陸第四艘航母正在建造，會不會採用核動力，「很快公布」。引發中外媒關注。

中國人民大學國際關係學院教授金燦榮近日在觀察者網撰文指出，第四艘航母應該是常規動力，是福建艦的「姊妹艦」。他並稱，福建艦今年就能海試，明年就差不多可以用了。第三艘和第四艘航母都是電磁彈射，噸位也很大，「有003、004航母，至少在短期內，我們就有相當的優勢了。」他並稱第四艘航母不排除叫江蘇號、浙江號或者是廣東號。

金燦榮在文中指出，「目前我們還沒有完成國家統一，航母應該是四艘起步。有兩艘滑躍、兩艘電磁彈射，我覺得解決台灣問題是綽綽有餘了。」但他認為，未來應該至少再來四艘核動力航母，而且是10萬噸。「四常四核，我覺得應該是未來中國海軍的基本配置。」

網上還有傳言，福建艦和第四艘航母配的是「殲35」戰機。香港文匯網此前刊出「殲35」部分參數，稱是根據中共航空工業公開資料整理而來，包括發動機是兩部「渦扇19」（WS-19）黃山型發動機；在彈倉和兩翼共可掛載8枚中遠程超音速飛彈；最大起飛重量為35噸；最大飛行速度為2.2馬赫，最大載彈重量為8噸等，並稱其關鍵指標全面優於美軍的「F-35」。

然而，消息隨即遭到外界質疑，美國之音引述美國國防分析師表示，不論「殲35」最終能力為何，仍無法和長期投入相當資金與技術經驗的美軍F-35相比。「殲35」的漂亮參數或許僅在「外銷」時才較有意義。

據美國之音報導，大陸隱形艦載戰鬥機殲「殲35」幾乎可以確定將成為解放軍003航艦福建艦的主力艦載機，使用電磁彈射起飛。