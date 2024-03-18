中國電池巨頭密西根州設廠受挫 控小鎮違約 鎮長回嗆：拒被欺負

國軒高科在美國子公司Gotion Inc。（取材自Gotion官網）

中國電動車電池製造商「國軒」（Gotion Inc.）計劃在美國密西根州 設廠，引起爭議。 歷經批准官員遭罷免 、新鎮長叫停，該計畫受挫，國軒15日起訴格林鎮（Green Charter Township），指其違反關於工廠供水管線的批准合約。

美國之音引述路透報導，「國軒」美國子公司去年8月獲准在密西根州莫科斯塔郡的格林鎮設廠，承諾創造2350個就業機會，生產電動車電池零件。地方政府希望這項投資能帶來經濟發展，但當地民眾不埋單，去年11月罷免5名當地官員。接任鎮長賈森·克魯斯（Jason Kruse）撤銷前鎮委會支持建廠的決議。

國軒選址緊鄰大急流市（Big Rapids）的一個機場，距離美國國民警衛隊訓練基地格雷林營（Camp Grayling）不到100英里，居民擔心中企入駐將有國安隱憂，有居民說當地位置具有戰略意義且「有一個軍事訓練基地正在訓練台灣士兵」。

國軒於是向密西根州聯邦法院提起訴訟，國軒表示，格林鎮最初通過決議，批准該公司將大急流市的供水系統連接到該項目的計劃，但該鎮違反合約義務。該合約是由格林鎮前鎮委會簽署通過，當時的官員都已辭職或被罷免，支持建廠的大急流鎮鎮長比爾·斯塔內克（Bill Stanek）也被罷免。

國軒正尋求法院的初步禁令，要求該鎮重新准許將供水連接到工廠。克魯斯表示，該鎮對這次訴訟感到「悲傷和失望」。克魯斯聲明說：「身為鄉鎮主管，我最關心的是保護格林鎮人民的利益，我們將大力捍衛我們鎮在這件事上的立場。」「我們可能是一個小社區， 但我們拒絕被欺負。」

國軒的母公司是在中國上市的「國軒高科」（Gotion High-Tech），乃中國第四大車載電池企業。美國共和黨議員曾致函美國財政部，敦促美國外國投資委員會（CFIUS）審查「國軒」與中國共產黨的關係。「國軒」曾發聲明表示，該公司「沒有中共 組織影響」、「領導層沒有中共黨員」，但根據2023年「外國代理人註冊法」文件，「國軒」由「國軒高科」全資擁有及控制，而截至2022年，「國軒高科」聘僱近千名中共黨員。