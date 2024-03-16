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中國海警連闖金門水域 美：北京施壓台欲改變現狀

中央社／華盛頓16日專電
中國官媒15日晚間揭露中國海警在金門海域向台方海巡艦艇廣播要求通報的內容。（取材自微博「玉淵譚天」）
中國官媒15日晚間揭露中國海警在金門海域向台方海巡艦艇廣播要求通報的內容。（取材自微博「玉淵譚天」）

中國海警船連續2天航入金門禁限制水域。美國國務院今天對此表示，北京在台灣海峽持續的挑釁行動並對台施壓，表明其試圖單方面改變現狀；美方期盼兩岸分歧能以和平、無涉脅迫、且雙方都能接受的方式解決。

中國4艘海警船台北時間15日航入金門禁限制水域，台灣海巡署隔天指出，中國海警14608、2202、2203、14604再度編隊，並於上午8時54分航入相同水域。

對於中國24小時內兩度以非軍事手段擾台，一名國務院發言人以背景說明的方式回覆中央社表示，已留意到相關報導，並再次敦促各方保持克制，勿單方面改變現狀。

這名發言人說，「維護台海和平穩定與我們的一貫利益相符，這對區域及全球安全與繁榮至關重要」，北京在台海持續性的挑釁行動以及對台灣施加壓力，表明其單方面試圖改變現狀，而數十年來，這種現狀一直維護著全球的和平穩定。

中國一艘載乘4人快艇於台北時間2月14日越界闖入金門海域遭海巡人員追緝，拒檢後翻覆釀2死、2人生還後，中國海警宣布在金廈海域展開常態化執法巡查。

中國國台辦對此表示堅決支持，並稱「台灣是中國的一部分，中國海警部門在金門附近海域開展執法巡查，是維護相關海域作業秩序的正當之舉」。

國務院 快艇

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