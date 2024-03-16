滴滴出行赴美IPO案 遭控詐欺

滴滴出行被指控隱瞞且不服從中國政府監管要求，欺騙了投資者，將在美國面臨集體訴訟。（中新社）

中國網約車巨頭滴滴出行 2021年6月在美上市，但不到48小時就遭到中國當局審查，股價旋即暴跌，同年底宣布退市，引發輿論譁然。最新消息指出，滴滴出行將在美國面臨訴訟，該公司被指控隱瞞且不服從中國政府要求其推遲2021年首次公開發行（IPO）直至解決網路安全和隱私問題的命令，未充分披露風險，欺騙了投資 者。

路透報導，美國曼哈頓 聯邦法院地區法官在長達54頁的裁定中指出，提起集體訴訟的投資者稱，在2021年6月30日籌集44億美元資金的IPO中，滴滴出行和高階主管意圖欺詐他們，以趕在中國政府對中國科技企業進行整治前發行美國存託股份（ADS），為滴滴出行和高階主管的上市計畫提供經濟動機。

滴滴出行、投資者的律師皆未立即回應置評請求；美國曼哈頓聯邦法院地區法官卡普蘭則拒絕駁回上述指控。

滴滴出行上市後，2021年7月2日與4日，中國網信辦宣布對滴滴出行啟動網絡安全審查，審查期間停止新用戶註冊，並通知應用商店下架滴滴出行App，滴滴出行股價暴跌。

當時滴滴透過聲明宣稱，在IPO之前，公司對於網信辦相關決定「一無所知」。同年12月，滴滴宣布啟動在紐交所退市的工作。隔年7月，中國監管機構對滴滴處以80.2億人民幣（約12億美元）的罰款。

另據金融時報報導，中國企業在美國的首次公開募股（IPO）是退出私人資本投資的重要途徑，但在中國政府於2022年強制滴滴出行從紐約證券交易所退市引發暴跌之後，這種獲利方式將繼續受到抑制。本月，美國國會眾議院通過法案，要求由十多家私募基金支持的中國互聯網巨頭字節跳動從TikTok剝離，否則該熱門視頻分享應用將在美國面臨禁令，加劇了這些投資人的擔憂。

嚴格的審查迫使許多中企推遲甚至放棄在美國上市的計畫，即使上市對其私募股權股東來說是最好的結果。總部位於北京的私募股權基金PAC創始合夥人廖明說：「投資者逐漸意識到，許多中國公司幾乎不可能在海外上市」。