歐洲6國免簽 首批旅客抵華大讚便捷

歐洲6國加入中國免簽朋友圈，圖為杭州口岸迎來首批免簽入境人員。(取材自潮新聞)

中國再次擴大免簽「朋友圈」。14日，中國正式對瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利 時、盧森堡六個國家持普通護照人員試行免簽政策，當日從凌晨1時開始，北京、上海等各大機場口岸陸續迎來首批入境人員。有外國旅客表示，免簽政策使得他們來華旅遊、經商、探親的計畫變得更加容易了。

大公報報導，14日凌晨1時55分，來自匈牙利的旅客Szabo Tamas搭乘9C7420航班抵達廣州。凌晨4時剛過，50餘位符合免簽政策的旅客乘坐HU492次航班，由比利時首都布魯塞爾入境順利抵達北京首都國際機場。

「免簽政策省去了不少麻煩。我從事跨國貿易需要經常往返中國，在免簽的情況下，我的出行變得更加容易了。」來華經商落地重慶的匈牙利籍旅客Kapornai Istvan表示。

據了解，上述六國持普通護照人員來華經商、旅遊觀光 、探親訪友和過境不超過15天，可免簽入境，將持續至2024年11月30日。14日搭乘航班落地深圳的比利時旅客Francois de Diesbach說，此次來中國將進行一些商務活動，計畫在深圳和廣州停留十天。對於新出台的免簽政策，他認為對歐洲、對比利時而言，都是非常便捷的。

免簽政策「落地」的同時，內地邊檢通關體驗也比以往憑簽證 入境更加流暢。重慶邊檢總站表示，針對免簽政策帶來的客流增長，重慶邊檢採取合理提前預測分析航班流量、配置相關外語專業民警、動態調整查驗通道、優化邊檢查驗流程、加強對免簽人員的前巡引導等舉措，確保重慶口岸通關安全順暢。

深圳機場邊檢站執勤五隊副隊長麥小雨表示，「深圳機場邊檢站將結合口岸運行實際，合理調配現場警力，最大程度縮短候檢時間，為出入境旅客提供一個良好的通關環境。」

報導指出，自本月7日中國宣布免簽政策以來，連日來上述六國中國相關搜索關鍵詞的熱度持續走高。在3月14日當天，入境中國的旅遊訂單預訂量較去年同比增長近兩倍，較2019年同期增長約四成。其中，瑞士、比利時、匈牙利同比增長超三倍。

業內人士表示，中國持續擴大免簽來華範圍，加上近期入境遊支付便利化等措施的落地，有助於入境遊盡快復甦。