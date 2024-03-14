李強喊企業投入AI+ 稱「新質生產力」最重要引擎

中國國務院總理李強13日在北京調研，並召開座談會，希望北京市能充分發揮優勢，在發展新質生產力上走在前列，起到示範帶動作用。（中新社）

在中共總書記習近平強調「新質生產力」下，中國國務院總理李強 13日在北京調研，他說，要為人工智慧 產業發展創造更寬鬆的環境，勉勵企業加大科技投入，加速先進製程裝備研發，他稱人工智慧（AI）是發展新質生產力的重要引擎，要大力開展「AI+」行動。

據央視新聞聯播，李強13日在北京調研，到北京市高階自動駕駛示範區創新營運中心、百度公司亦莊辦公區、北方華創科技集團有限公司、北京智源人工智慧研究院等地，並召開座談會。

李強說，要深入學習貫徹習近平在「全國兩會 」期間的重要講話精神，認真落實兩會明確的各項任務，牢牢把握新一輪科技革命和產業變革趨勢，在推進科技創新和產業創新深度融合 中培育壯大新質生產力，加速塑造高品質發展新動能新優勢。

在調研過程中，李強要求，在標準制定、要素保障等方面加強支持力度，以自動駕駛技術迭代升級助力汽車產業發展與智慧城市建設。

他還說，要發揮中國應用場景豐富的優勢，開放更多應用場景，加大制度供給，為人工智慧產業發展創造更寬鬆的環境，並勉勵企業進一步加大科技投入，加速先進製程裝備研發，更好牽引全產業鏈協同創新，強調要堅定信心、保持定力，瞄準世界先進水平，集中優勢資源，加強攻關協作，不斷取得新突破。

李強在聽取北京市新質生產力發展情況彙報和有關企業負責人發言時指出，發展新質生產力是推動高品質發展的內在要求和重要著力點。要緊緊抓住創新這個「牛鼻子」，加快關鍵核心技術攻關，以科技創新驅動產業創新。

李強說，人工智慧是發展新質生產力的重要引擎，加強前瞻佈局，加速提升算力水準，推進演算法突破與資料開發使用，大力展開「人工智慧+」行動，更好賦能千行百業。

李強說，希望北京市能充分發揮優勢，在發展新質生產力上走在前列，起到示範帶動作用。