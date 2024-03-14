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中提締結「互不先使用核武條約」 俄關注並研議

記者黃國樑／綜合報導
俄副外長表示，俄正研究中國提出締結「互不先使用核武條約」構想。圖為俄羅斯日前試射亞爾斯（Yars）洲際彈道飛彈。 (美聯社)
俄副外長表示，俄正研究中國提出締結「互不先使用核武條約」構想。圖為俄羅斯日前試射亞爾斯（Yars）洲際彈道飛彈。 (美聯社)

俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯外交部副部長里亞布科夫向俄新社記者表示，俄國認為，中國提出的締結互不先使用核武條約的想法很好，問題是，其他擁核國是否願意考慮該提議。

里亞布科夫說：「我方注意到，裁軍談判高級別會議期間所作出的相應聲明。中方並非首次提出此類想法，並已取得了一些發展。我們正在關注這個提議並進行研究。」

他指出，對俄羅斯而言很明顯，西方集體實行了不斷升級國際局勢的方針，且無視核子大國之間直接武裝衝突可能帶來的風險，在此情況下，上述想法很好。

里亞布科夫指出：「首先，我們向西方對手提出一個問題，他們是否願意認真考慮這種想法？」

去年8月，「不擴散核武條約」審議大會籌備會在維也納召開，中國外交部軍控司司長孫曉波在辯論中指出，在當今全球地緣衝突加劇、冷戰思維回潮的情況下，軍備競賽和核戰的風險顯著上升，「不擴散核武條約」正面臨嚴峻挑戰，中方呼籲擁核國家展開談判，以締結「互不首先使用核武條約」，共同推動核裁軍，維護條約權威、捍衛世界和平穩定。

今年2月26日，孫曉波再次在日內瓦裁軍談判高級別會議上發言，呼籲各方秉持人類命運共同體理念，推動國際軍控裁軍進程。他並再次提議，維護核裁軍共識，推動核裁軍進程。擁有最大核武庫的國家應繼續履行特殊、優先責任。核武國家應協商締結「互不先使用核武條約」或就此發表政治聲明。

另外，中國、伊朗和俄羅斯三國海軍在阿曼灣附近舉行名為「安全紐帶-2024」的聯合演習。演習從3月11日持續至15日。除中伊俄三方外，來自巴基斯坦、哈薩克、亞塞拜然、阿曼、印度和南非的海軍代表也將觀察演習。

環球時報13日發表題為「中伊俄聯演不是威脅，是安全紐帶」的社評，社評指出，「安全紐帶」聚焦在非傳統安全領域，是為了回應國際社會的共同威脅。三方不可能就此結盟，也不會朝著軍事同盟的方向發展。

社評說，外界任何拿「安全紐帶」來對號入座的解讀和演繹都是不準確的。它稱，以往，中伊俄三國海軍在演習中的課題，是以艦艇編隊聯合維護航運及海上經濟活動安全，主要演練編隊運動、艦炮射擊、通信操演和反海盜等課目，反海盜、搜救等是聯演的主要內容。

俄羅斯 哈薩克 伊朗

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