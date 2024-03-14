英憂間諜威脅國安 擬收緊中國外交人員公務簽證

圖為英國首相蘇納克去年12月16日訪問義大利期間，在羅馬出席活動。（路透）

英國政府近來多次以「國安」為由，稱中方對英進行「間諜 活動」。觀察者網引述彭博13日消息稱，英國再次試圖以此為由，考慮限制因公入境英國的中方外交官和官員的數量，安全機構也支持加強安全檢查。目前，英國政府各部門正就入境限制相關規定進行討論。此可能會加劇中英兩國的緊張關係。

據報導，英國政府匿名知情人士透露，部長們和安全機構正在討論就外交官和其他官方人員的入境規定進行全面改革，目標在於讓中國和其他國家官員在入境時提供更多細節，並為核查留出更多時間。

消息稱，英國政府可能的改革選項中，包括限制根據外交或類似規定可以入境的人數，或者限制不需要簽證 的官方或國家讚助活動的範圍，且這些活動需要進行更嚴格的事先檢查。不過，向英國國王呈遞國書的駐英大使和外交專員的人數可能不會受到影響。

英國智庫「地緣戰略委員會」高級副研究員帕頓（Charles Parton）表示，收緊簽證制度「可能會惡化英國與北京方面的關係」。前美國中央情報局 特工、現任美智庫「詹姆斯敦基金會」主席馬蒂斯（Peter Mattis）則提醒說，為避免「因新的限制而難堪」，英國政府可以採取對等措施，即中國允許多少英國公民因公入境，英國也允許多少中國公民因公入境。

彭博稱，在英國執政黨保守黨中，一些知名人士支持中國采取更公開的強硬立場，從大學校園到關鍵行業，不斷借所謂「國家安全」炒作渲染「中國威脅」。

去年9月，據英國媒體報導，一名議會研究員因涉嫌為中國從事間諜活動而被捕。對此，中國外交部發言人毛寧駁斥稱，所謂「中方對英國進行間諜活動」純屬無中生有，中方堅決反對，我們敦促英方停止散布虛假信息，停止反華的政治操弄和惡意詆毀。