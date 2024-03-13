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蘋果砸逾10億加碼中國 滬深擴建實驗室

記者謝守真／綜合報導
圖為上海南京東路步行街上的蘋果直營店。(本報資料照片)
圖為上海南京東路步行街上的蘋果直營店。(本報資料照片)

iPhone等美國蘋果公司產品於中國市場銷售面臨下滑之際，蘋果公司將增加在中國研發投資。蘋果中國官網昨宣布，擴大在中國的應用研究實驗室，以支援產品製造。蘋果並首度宣布已為其應用研究實驗室投資超過10億元(人民幣，下同，約1.4億美元)，隨著深圳新設施的增加，這一投資金額將繼續增加。

蘋果副總裁、大中華區董事總經理葛越表示，新增投資主要用在兩方面：一，提升上海研究中心能力，使其可為所有產品線的可靠性、品質和材料分析提供支援。二，今年晚些時候將在深圳開設一個新的應用研究實驗室，為整個區域的員工提供更強大支持，並深化與本地供應商合作。這間全新實驗室將增強其iPhone、iPad、Apple Vision Pro等產品的測試與研究能力。

一位業內人士向第一財經分析稱，蘋果原來就在上海擁有研發團隊，新建的實驗室能夠為其提升本地研發能力，就地解決問題，縮短研發流程和周期。這是該公司加大在中國本土研發的重要舉措。

在蘋果公司發布的新聞稿中，葛越稱蘋果在中國新建的實驗室為「世界級設施」，將支援蘋果為用戶提供世界頂級產品。

蘋果表示，此次擴建是持續投資中國研發的延續。目前蘋果在北京、上海、蘇州和深圳設有研發中心。過去五年，蘋果在中國研發團隊規模已翻倍，而此團隊在人像光效和夜間模式等功能的開發中發揮關鍵作用。

值得注意的是，蘋果宣布增加在中國研發投資正處於iPhone銷售面臨下滑之際。據市場調查機構Counterpoint Research最新數據，iPhone今年前六周在中國市場的銷售下滑了24%，使得蘋果在當地智慧手機市占率落居至第四名，冠軍頭銜已被中國本土品牌Vivo取而代之。

此前2月底，蘋果手機在中國又大降價，包括天貓、京東的蘋果官方旗艦店，加上店鋪券和平台券後，iPhone 15 128G售價僅為4849元，iPhone 15系列其他產品也均創下官方旗艦店歷史新低。本次降價幅度均在千元以上。

投資 iPhone Apple

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