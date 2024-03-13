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港媒：李強尊習近平 已成「施工大隊長」

中國新聞組╱北京13日電
全國人大會議11日閉幕，港媒報導，李強(後)尊習近平(前)，已成「施工大隊長」。(路透)
全國人大會議11日閉幕，港媒報導，李強(後)尊習近平(前)，已成「施工大隊長」。(路透)

全國兩會（人大、政協會議）已落幕，但當局取消總理記者會的效應仍在。港媒評論，國務院總理李強上任一年來，實際上已成為中共中央和總書記的「施工大隊長」；取消總理記者會不排除是李強主動提出，是為強化「兩個確立」，即確立習近平核心與習思想。

香港媒體報導，今年兩會最大新聞既不是GDP訂在5%左右，也不是「新質生產力」在政府工作報告中置頂，而是取消總理記者會，總理記者會被取消，打破超過30年的慣例；如果加上修訂國務院組織法，更折射出中國政治秩序與規矩變化。文章形容國務院雖仍是中央政府，實際上更是中共中央和領袖（總書記）的施工隊，總理則相當於「施工大隊長」。

文章指出，北京「中南海」向來有「南北院」之說，北院是國務院，南院是中共中央。自18大後，強調的是「黨是領導一切」並將之寫入中共黨章，顯示出「南院」日強而「北院」趨弱。李強在20大後擔任總理，已透過國務院工作規則，明確自身地位—國務院是黨中央的執行機構。

文章稱，李強不只打破總書記、總理不同行的慣例，幾次陪同總書記在中國國內視察；外訪時，李強還放棄可搭「專機」待遇，和其他政治局常委一樣搭「包機」。而在港澳特首述職也出現新安排，只由國家主席聽取述職，總理只是參加會見。

總理記者會過去是兩會重頭戲，也是總理展現個性的窗口，包括朱鎔基、溫家寶和李克強等人皆充分利用這一舞台。今年起取消總理記者會，不排除是李強主動提出，從而強化習核心地位。

另據路透引述消息報導，儘管李強仍計畫參加24日至25日即將召開的中國發展高層論壇，但他不打算在論壇上與外國CEO會晤。

日媒評兩會：五個「沒有」引關注

日經亞洲（Nikkei Asia）11日報導，這次兩會出現五個「沒有」，較會議本身達到的目標更引人注目，包括沒有總理記者會、沒有令人驚喜的經濟政策、沒有改變的外交政策、沒有風險的安全措施及沒有偏離習近平路線。

李強 國務院 全國兩會

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