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在美華人談兩會：「像看戲」「反著看就對了」

中國新聞組／北京11日電
在美華人看「兩會」，多數認為就是「像演戲」、「走過場」。（記者廖士鋒／攝影）
在美華人看「兩會」，多數認為就是「像演戲」、「走過場」。（記者廖士鋒／攝影）

中國「兩會」舉行，連日發出重大政策宣示。在美國的華人對於兩會「就像在看戲」，有人稱，兩會給出的消息「反著看就對了」；另據德媒報導，兩會期間，中國加大了網路控制，對翻牆軟體VPN加大限制。

美國之音報導，去年12月花了一個月時間和10萬人民幣，從中國到厄瓜多爾再走線來美的張娜說，「兩會」讓她感到惡心，這些走過場、全票通過的會議，顯示中國的欺騙風氣和對領導的討好。

來自南京的尚先生，十多年前作為留學生來到美國，目前是美國永久居民。他說自己是「吃瓜群眾」並不特別關注。他看「兩會」就像在看戲，對於放出來的消息，「直接徹底反著來看他說的話就對了。」

來自北京的葉先生來到美國15年，他說，他在中國時從來不知道外界對「兩會」有什麽看法，而在美國才終於可以聽到比較均衡的聲音。

據報導，做程序員的滕子桓十年前以留學生身分來到美國，目前持有工作簽證。他說，「兩會」後總理記者會取消令他感到失望。他舉例，李克強過去曾在記者會上指出中國6億人口月收入只有1000人民幣，溫家寶卸任時也提出中國需要進行政治改革，否則文化大革命可能重演。

另據德媒報導，有翻牆軟體提供商表示，中國兩會期間加大了網路控制，對翻牆軟體VPN加大限制。中國的網路審查和防火牆十分嚴密，網民若不使用VPN，就無法訪問谷歌、YoutTube 、Instagram、臉書等網站。

本周初中國召開一年一度的「兩會」，這個時期，VPN軟體愈來愈難以連上，並且與以往敏感的政治活動期間相比，斷網也變得更加頻繁。

在中國，未經政府授權使用VPN是違法的，使用VPN訪問被中國封鎖的網站也是違法的。「兩會」期間，除安保和街道人員在全市範圍實施警戒巡邏和監視民眾的措施外，微博等互聯網平台更強化了屏蔽敏感話題的力度，網民涉及「取消總理新聞記者會」、經濟困境、失業等內容的討論遭到迅速刪除。

兩會 留學生 工作簽證

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