兩會／住建部長：房企該破產就破產 整治嚴重資不抵債業者

住房和城鄉建設部部長倪虹9日在民生主題記者會上表示，將聚焦穩市場、防風險、促轉型這三方面開展工作。圖為山西太原市民在接待中心看房。（中新社）

中國住建部部長倪虹9日表示，當前中國房地產 市場在調整，穩定市場任務依然艱鉅。他指出，對嚴重資不抵債、失去經營能力的房企，要按法治化、市場化原則，「該破產 破產、該重組重組」，對於損害群眾利益行為也將依法予以查處；他還說，將房產調控自主權給了城市，城市要用好。

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14屆全國人大二次會議在9日舉行民生主題記者會，由中國教育部部長懷進鵬、人社部部長王曉萍、住建部部長倪虹、國家疾病預防控制局局長王賀勝等五位部長專門就房地產、教育、就業 、社保與醫療疾控等熱點議題進行回應。整場記者會用時約1小時40分鐘。

外界認為，房地產問題與大學畢業生就業問題為目前中國經濟關鍵瓶頸，因此成為會上主要焦點。

「房住不炒」已連續兩年在政府工作報告中未被提及，但倪虹這次強調，房產發展仍堅持「房住不炒」的理念，並完善「市場+保障」的住房供應體系。而在具體落實上有兩重點：一是推進「平急兩用」公共基礎設施建設和城中村改造；二是建造綠色、低碳、智慧、安全的好房子。他說，希望現在房企看到，今後拚的是高質量、新科技與好服務。誰能轉型誰就有未來。在供給方面，要改革完善商品房開發、融資、銷售等基礎制度，有力有序推進現房銷售。

倪虹表示，從中國城鎮化發展進程與城鎮住房存量的更新改造需求看，中國房地產仍有很大的潛力和空間。他指出，未來工作重點有三：一是因城施策優化房地產政策，穩定房地產市場；二是一視同仁支持不同所有制房企合理融資需求以防風險；三是解決新市民、青年人和農民工等住房以促轉型。

倪虹說，截至目前，中國31個省有312個地級以上城市建立協調機制，上報白名單達600多個，這些項目中有82%是民企和混合所有制企業的項目，截至2月底，已經通過商業銀行審批的貸款超過2000億元人民幣(約278億美元)。