兩會／政協委員建議返聘退休師 網一面倒反對：給年輕人機會吧

全國政協委員、貴州省遵義市政協副主席馮春林9日表示，「二孩政策」引發了小學階段「教師荒」問題，建議返聘一批65周歲以下經驗豐富的退休 教師，補充到「缺編」學校。馮春林的建議引發全網熱議並衝上熱搜，網友們幾乎一面倒批評這項提議「壓榨年紀大的，又不給年輕人機會」。

中國新聞周刊報導，馮春林9日在受訪時表示，他提出「關於探索解決人口結構變化下『教師荒』問題的建議」。他指出，2023年是「二孩政策」後的第7年，適齡學生陡增出現「學位緊張」，引發了小學階段「教師荒」問題，未來也可能出現「學生荒」。

如何解決當下的「教師荒」問題，對此，馮春林建議，一、通過事業單位招聘，選拔一批年輕、優秀教師充實到教師隊伍，招聘比率控制在缺編數的30%左右，避免滿編招聘導致未來教師冗餘；二、返聘一批65周歲以下經驗豐富的退休教師，補充到「缺編」學校；三、面向社會招聘具備相應學科教師資格的「頂崗教師」；四、推動教師轉崗，後勤或管理崗位重新回歸教師崗位。

馮春林的建議引來網友們熱議，特別是第二項「返聘一批65周歲以下經驗豐富的退休教師，補充到『缺編』學校」。網友們紛紛留言表示反對，「65歲還要回來工作，壓榨年紀大的，又不給年輕人機會」、「一個提議不能讓兩個年齡層次的人都戰戰兢兢」、「返聘幹別的吧，可別擠壓年輕人工作崗位了」、「現在的師範生好難啊」、「搶年輕人的飯碗」、「老師真的不要太老，雖然有經驗，但是沒精力啊」。