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加拿大賠償在中被捕間諜700萬 打臉自己？

中國新聞組╱北京9日電
被控間諜的史佩弗(左)，近日與加拿大政府達成和解，傳獲得700萬加元「賠償」，圖右為康明凱。(取材自觀察者網)
被控間諜的史佩弗(左)，近日與加拿大政府達成和解，傳獲得700萬加元「賠償」，圖右為康明凱。(取材自觀察者網)

加拿大政府與曾被中國逮捕的加拿大間諜史佩弗（Michael Spavor）以700萬加元(約526萬美元)達成和解，「補償」他涉間諜活動被監禁近3年。中國專家表示，加國政府當初指責中國逮捕史佩弗和加前外交官康明凱（Michael Kovrig）是「任意拘押」、「人質外交」，現在與史佩弗達成和解是打了自己的臉。

觀察者網評論，加拿大總理杜魯多回應表示，達成和解「不意味著承認間諜活動」；對於加方是否與同案被捕的前加外交官康明凱也達成類似和解？他以「保密」原因拒絕透露。

康明凱和史佩弗被稱為「兩個麥可」，2018年12月，兩人分別因涉嫌為境外刺探國家祕密、情報罪和涉嫌為境外刺探、非法提供國家祕密罪被中國逮捕，後於2021年9月獲取保候審返回加拿大。

之後，「兩個麥可」鬧起內訌，史佩弗為向加拿大政府提出賠償，抖出在中國從事間諜活動的內幕，一度波及到事件背後的加拿大外交部。

去年11月，史佩弗聲稱自己被康明凱欺騙，指自己在中國被捕是因為「無意中」與康明凱共享了中國敏感訊息，這些訊息又被康明凱私自傳遞給了加拿大政府及「五眼聯盟」。

一個月後，加拿大政府傳願以300萬加元與「兩個麥可」和解，不過，史佩弗當時開價超過1000萬加元；近日，雙方達成一致。加拿大環球郵報引述消息人士報導，加拿大聯邦司法部和全球事務部參與了祕密談判，最終和解金額為700萬加元，不包括法律費用和開支。

史佩弗的代理律師拒絕透露更多信息，「我只能說，史佩弗和加拿大政府之間的問題已經解決」。

中國外交部發言人汪文斌指出，當初加方污衊中方搞「任意拘押」，最後被事實戳穿。外交學院國際關系研究所教授李海東表示，和解事實讓加方汙蔑中國逮捕二人是「任意拘押」、「人質外交」的謠言不攻自破，在此問題上，真正侵犯人權的是加政府。

加拿大 間諜 杜魯多

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