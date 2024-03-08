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90分鐘答21題 王毅10大金句透露出「中國方案」

中國新聞組／北京8日電
中國外交部長王毅7日就中國外交政策和對外關係相關問題回答中外記者提問。（香港中通社）
中國外交部長王毅7日就中國外交政策和對外關係相關問題回答中外記者提問。（香港中通社）

王毅昨天首次以中共中央政治局委員、外交部長的身分在兩會上回答中外媒體記者提問。中國大陸官媒引述專家分析指出，約90分鐘裡，王毅回答了21個問題，其中的「十大金句」覆蓋到的議題範圍十分寬廣並都提出了「中國方案」，顯示中國已處在許多國際事務的中心位置。今年中國外交將以「穩定」和「開放」為主基調，而中美關係則將進入「動態穩定」狀態。

黨媒北京日報旗下「長安街知事」公眾號報導，王毅昨在全國兩會「中國外交政策和對外關係」記者會上回答中外記者提問，是近年規格最高的兩會外長記者會。王毅並宣布新增對六個歐洲國家免簽。

報導盤點了記者會的十大金句。除了「四問美國」，王毅還提到中國大陸「堅定奉行獨立自主的和平外交政策，堅定維護國家主權和民族尊嚴」；「不能再允許誰的拳頭大誰就說了算，更不能允許有的國家必須在餐桌上、有的國家只能在菜單裡」，是對美國務卿布林肯「菜單論」的回應；「21世紀的今天，（本輪巴以衝突）這場人道災難竟然無法被制止，這是人類的悲劇，更是文明的恥辱。」

談及中歐關係，王毅說，「就好比汽車開到十字路口，紅燈、黃燈、綠燈三種信號燈同時亮起，這車還怎麽開？」希望中歐關係「一路綠燈」；國際上誰要縱容支持「台獨」，必將引火燒身、自食苦果；唱衰中國必將反噬自身，誤判中國就將錯失機遇；奉勸某些域外國家不要成為南海的攪局者和肇事方；企圖在人工智能上也搞什麽「小院高牆」，將犯下新的歷史錯誤；誰要破壞地區的和平穩定，就會付出巨大代價。

中國社會科學院美國研究所研究員呂祥分析認為，此次外長記者會釋放出三點核心信號：一是中方強調利益共同體的建設；二是對「高質量發展」概念的強調從內政拓展到了外交；三是中方主張用政治方式解決所有衝突的「中式方案」。王毅也含蓄或直接地批評了美國某些作為，比如「不搞雙重標準，不拉偏架，更不謀取地緣私利。」是對美在許多問題上持雙重標準的批評與否認。

中國人民大學美國研究中心副主任刁大明表示，結合王毅記者會上最新表態，預計中美雙方進入了一種「動態穩定」的狀態。本次記者會也被認為再次向外界傳遞並強調「開放」的信號。

王毅10大金句。(中國新聞組整理)
王毅10大金句。(中國新聞組整理)

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