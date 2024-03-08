王毅：聽到中國就焦慮 美大國自信何在？

中國外交部長王毅7日就中國外交政策和對外關係相關問題回答中外記者提問。（中新社）

中共中央政治局委員、外交部長王毅 昨（7日）出席十四屆全國人大二次會議記者會時，批評當前美方打壓中國的手段不斷花樣翻新，單邊制裁的清單不斷延長，欲加之罪到了匪夷所思的程度。王毅並連四問美國，質疑美國信譽、自信、公理、公平競爭何在？他表示，並指美國面對的挑戰在自身，而不在中國。如果一門心思打壓中國，最終必將害了自己。

據新華社報導，王毅昨天在全國兩會 「中國外交政策和對外關係」記者會上回答中外記者提問，針對美方持續對華增加貿易和科技限制，王毅連拋四問：美國如果總是說一套、做一套，大國的信譽何在？美國如果一聽到「中國」這兩個字就緊張焦慮，大國的自信何在？美國如果只讓自己保持繁榮，不允許別國正當發展，國際公理何在？美國如果執意壟斷價值鏈高端，只讓中國停留在低端，公平競爭何在？

王毅表示，中美關係關乎兩國人民福祉，關乎人類和世界前途。無論國際風雲如何變幻，中國始終保持對美政策的穩定性和連續性，始終本著對歷史、對人民、對世界負責的態度處理中美關係。中方的立場就是國家主席習近平 提出的三原則「相互尊重、和平共處、合作共贏」。這應當成為中美雙方的共同遵循和努力方向。

王毅指出，去年11月，中美元首在三藩市舉行習近平與美國總統拜登的歷史性會晤，雙方就推動中美關係止跌企穩、重回健康發展軌道達成了共識，明確了方向。三藩市會晤以來，中美關係改善確實取得一些進展，但美方的對華錯誤認知仍在延續，所做的承諾並沒有真正兌現。中國始終保持對美政策的穩定性和連續性，敦促美方言行一致地把承諾落到實處。

王毅並向美國喊話，中方始終願意與美方加強對話溝通，推進各界人士友好往來，架起更多相互了解的橋樑，消除不必要的誤解和偏見。我們相信，雙方完全可以找出一條兩個不同大國在這個世界上的正確相處之道。