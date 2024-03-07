大摩最新報告：全球資金正在重返中國股市

摩根史坦利在最新發布的報告中稱，全球資金正在重返中國股市；示意圖。(路透)

外資巨頭摩根史坦利 在最新發布的報告中稱，全球資金正在重返中國股市。隨著部分基金對中國市場的看跌情緒有所緩和，全球長期投資 人撤出中國股票市場（A股和港股）的行動已經按下暫停鍵。

證券時報引述彭博社報導，按下暫停鍵可能是早期跡象，表明海外資金管理公司正在重新考慮其在整個亞洲地區的資產配置。摩根史坦利分析稱，一系列轉變可能預示著，中國市場將重新奪得先前在各大資管機構全球投資組合中失去的份額。

同時，中國經濟也出現了正面訊號。3月5日，史坦普全球公布的數據顯示，中國2月財新服務業PMI為52.5，低於上月0.2個百分點，中國服務業連續14個月維持擴張。

摩根史坦利策略師Gilbert Wong和Laura Wang等在3月4日關於多頭基金頭寸的報告中寫道，今年2月底，中國股市的資金外流情況已經放緩，區域主動型基金已經開始增持成長型和科技股。

摩根史坦利引述全球資金流向監測平台EPFR的數據稱，A股和港股2月淨流出22億美元（其中95%可歸因於投資者贖回），相較之下，今年1月份的淨流出額為26億美元。

根據Wind數據顯示，今年2月，A股已經結束了外資此前連續6個月淨流出的局面，北向資金2月累計加倉A股市場高達607.44億元，創13個月新高，北向資金當月對A股淨買進量已超2023年全年。

對此，摩根史坦利分析稱，外資流向的轉變可能不完全是由「國家隊」介入所推動的。這可能有助於緩解對中國股市反彈可持續性的一些擔憂。

另外，摩根史坦利表示，A股和港股的資金外流壓力基本結束。自今年1月底以來，中國政府推出的穩定市場措施已經對市場情緒產生了正面影響，但短期內，資金的大量流入可能還是會受到一定限制。

對外資而言，吸引他們重返A股市場的另一個考量或許是，目前A股的低估值，且他們大多低配，這意味著，未來有一定上調空間。

另據路透報導，摩根史坦利大刀闊斧裁減其在中國的資產管理團隊，裁員 幅度約9%，此次被裁掉約15人。這輪裁員的主要原因是中國股市螺旋式下跌，市場疲軟影響到該公司接近四兆美元的基金前景。