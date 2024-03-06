曾要大家「拭目以待」 謝鋒又被追問秦剛在哪兒？他這次不說了

中國駐美大使謝鋒5日下午出席政協對外友好小組會議，就「外宣」議題提出建議。（記者廖士鋒／攝影）

全國兩會 召開，不少中國駐外大使都回到北京開會，最受矚目之一就是中國駐美大使謝鋒 ，港媒報導，謝鋒在委員小組討論過程中，曾拿著房卡中途離場；謝鋒還被媒體追問前外交部長秦剛 的現況，不過他拒絕受訪。此前有傳聞稱謝鋒與秦剛互不待見。

本報系聯合報報導，謝鋒5日下午出席在華北賓館舉辦的中國全國政協對外友好界46組委員小組會議，與一眾中國外交官參加討論。出席者包含中國駐俄大使張漢暉、駐英大使鄭澤光、駐法大使盧沙野、駐日大使吳江浩、駐埃及大使廖力強、外交部亞洲司司長劉勁松、前駐印度大使羅照輝，此外前國台辦主任、政協外事委員會副主任劉結一則擔任主持人。

謝鋒在會上建議進一步做好「請進來走出去」，繼續辦好「駐華使節進政協」、「駐華記者進政協」活動，考慮擴大「請進來」的群體，比如邀請在中國的外國工商界、留學生等人士進政協，另一方面進一步發揮政協專門委員會、中國經濟社會理事會、中國宗教界和平委員會有著獨特的優勢和獨特的作用，「積極地同外國，尤其是美國、西方的智庫、媒體等交流互動，增進外方對中國基本政治制度和人民政協的了解和認識」。

中國外長秦剛自去年6月25日接連會見越南、斯里蘭卡外長及俄羅斯副外長後，就未公開露面。謝鋒其後出席一場對談時，被主持人迂迴詢問秦剛的行蹤，謝鋒未正面回應，僅表示「讓我們拭目以待」，引起外界喘揣測。