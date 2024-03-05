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兩會期間受訪 中國官員一聽到「秦剛」馬上閃人

中國新聞組／北京5日電
中國前外長秦剛生死成謎，有媒體報導死訊，但可能難以證實。（路透）
中國前外長秦剛生死成謎，有媒體報導死訊，但可能難以證實。（路透）

中國全國政協委員、常駐聯合國代表張軍4日出席政協會議時被記者堵訪，起初他還耐心回答問題，但在被問到前外長秦剛的下落時，張軍加速離開現場，並喊著「這不是記者會」。此外，全國人大會議沒有人事任免議程，似乎暗示北京不會在會議中任命新外長。

綜合媒體報導，張軍4日下午在接受安檢準備進場時被記者們發現，起初只有一兩名記者上前提問，張軍表現出耐心，表示「作為外交人員，我們很常工作在國外，透過國際上各種窗口，看到不一樣的中國，作為外交人員我們都感到非常驕傲、非常自豪。」

但接著有記者問起秦剛的下落，張軍就開始移動腳步了，一邊不斷喊著，「我這不是記者會！謝謝你們！咱們今天不是記者會！感謝你們的關注！」

秦剛前年12月30日上任外長，去年6月起長時間未公開露面，並缺席了多個重要的國際外交活動，各界出現許多不同的猜測，包含駐美期間發生婚外情、接觸到女間諜，以及生下了私生子等。官方去年7月底正式宣布將秦剛免職，任期僅短短半年多，成為了中國任期最短的外長。接下來幾個月，秦剛國務委員、人大代表的職務也相繼免去，但官方至今未向外界交代原因。

秦剛出事，由現任中共中央政治局委員、中共中央外辦主任王毅兼任中國外長一職。外界預料兩會或宣布新外長，新華社4日公布的北京全國人大會議議程上沒有人事任免的安排。彭博社據此報導說，這意味著於周二開幕的人大會議可能不會宣布中國外長王毅的繼任人選。

秦剛 王毅 全國人大會議

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