火箭軍涉貪高層再+1 飛彈研製副院長也「辭去」人大代表

全國人大代表馮杰鴻被終止資格。 (取材自中國航天報)

中國全國人大常委會昨天公告，前外交部長秦剛 等11人的全國人大代表資格被終止。港媒報導，除秦剛外，曾任中國航天科工集團第二研究院副院長的火箭專家馮杰鴻也在其中，引發對火箭軍 集體涉貪的聯想。

中國第14屆全國人民代表大會常務委員會第8次會議昨天閉幕後發布公告，11名全國人大代表資格被終止，其中7人是被罷免 ，秦剛、馮杰鴻等4人則是辭職。而馮杰鴻是向湖北省人大常委會辭去全國人大代表職務。

公開資料顯示，馮杰鴻1978年5月生，浙江省人，1997年考入哈爾濱工業大學機電工程學院，擁有碩士學歷。歷任中國航天科工集團第二研究院第二總體設計部副主任、二院發展計畫部長、總研究師、副院長，以及中國航天科工集團科研生產部長，中國航天三江集團黨委書記、董事長等職。

此外，馮杰鴻還曾擔任中國航天科工集團旗下上市公司的航天晨光董事長。

港媒報導，馮杰鴻任職的中國航天科工集團第二研究院，創建於1957年11月16日，是中國最大的防禦飛彈研製生產單位；而中國航天三江集團隸屬於中國航天科工集團，是中國固體燃料火箭研製生產的主體與技術總單位，也是湖北省規模最大的軍工企業。

航天晨光2023年8月4日晚間以上市公司身分公告，馮杰鴻因「個人原因」申請辭去公司董事長、董事等職務，辭職後不再擔任公司任何職務。

2023年12月，中國航天科技集團董事長吳燕生、中國兵器工業集團董事長劉石泉、中國航天科技集團副總經理王長青、中國運載火箭技術研究院原院長王小軍等4人被撤銷全國政協委員資格，這4人都是軍工企業龍頭的高層主管。

當時即有分析認為，上述4人都出身中國航太工業系統，極可能因捲入火箭軍腐敗案而被處置。