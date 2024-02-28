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中國前外長秦剛辭人大代表 港媒：可能平安著陸

兩會前夕秦剛辭人大職而非被罷免 分析：他安全著陸了

中國新聞組／北京28日電
中國前外交部長秦剛「辭去」天津人大代表資格。（路透）
中國前外交部長秦剛「辭去」天津人大代表資格。（路透）

全國兩會即將登場，全國人大常委會昨公告，稱接受多名人大代表的罷免及辭職，其中，赫見消失已久的前外交部長秦剛「辭去」天津人大代表資格。外界猜測，秦剛能自己辭職而非被「罷免」， 說明在罪刑、資格上沒有受到很大影響，或已「安全著陸」。同時，秦剛的黨中央委員身分尚在，引發網友熱議他的未來動向，也好奇「人到底在哪？」

澎湃新聞報導，人大代表的罷免與辭職是兩個不同的概念，兩者主要有以下區別：

其一，二者實施的主體不同。對代表進行罷免的主體是選民或選舉單位。代表的辭職，依照選舉法的規定，應由代表本人提出，是代表個人的一種意願。其二，二者的程序不同。

其三，二者適用的條件不同。一般來說，只要代表失去了選民或選舉單位的信任，就可以被罷免。而根據選舉法和代表法的有關規定以及人大工作的實際需要，下列對象應辭去代表職務：一是在任期內因工作變動而在代表結構中失去原有代表性的；二是因健康情況不能繼續執行代表職務的；三是犯有嚴重錯誤，在群眾中造成不良影響的。

中國前外交部長秦剛「辭去」天津人大代表資格。（路透資料照片）
中國前外交部長秦剛「辭去」天津人大代表資格。（路透資料照片）

自由亞洲電台報導，根據新華社27日引述的公告，天津市人大常委會決定接受前外交部長兼國務委員秦剛辭職，本周二起不再擔任全國人大代表，這意味著秦剛只剩下黨中央委員的身分。

2022年底，秦剛成為中國60多年來最年輕的外長。但任職不到一年，就在2023年6月底消失於公眾視野，並在隔月被宣布免職，其國務委員的職務在當年十月遭到解除。

秦剛在一年多內卸下三個重要職務，台灣政治大學東亞研究所榮譽教授丁樹範表示，目前看來北京當局很像是要把程序走完。

丁樹範說，接下來要看的是，第二十屆三中全會是否保留或解除秦剛的中央委員身分，而這也可能是三中全會迄今難以召開的原因之一。除了人事上的整頓，攸關軍事外交的資源配置會導致整個情況相當棘手、不好處理：「習近平過去十二年來，等於是把權力通通集中在他手上，那既然有這麼大的權力，就要負這麼大的責任。所以不管是秦剛、李尚福還是李玉超這些人，用了又把他們通通拔掉，（讓外界看來）可能說明用人不明、識人不明，其實坦白來講，也會傷到習近平的威信。」

美國芝加哥大學政治學教授楊大利則表示，秦剛能自己辭去人大代表一職，說明在罪刑、資格上沒有受到很大影響，「起碼整個體制對秦剛還是有一定善意的」，對習近平或任命他的人的角度來說，「並沒有把秦剛當作敵人來看待」。

楊大利認為，未來值得觀察秦剛是否會被安排到某個閒職。這也可能是三中全會要做的一個決定或結論。

全國人大常委會委員長趙樂際（中）27日上午在北京主持十四屆全國人大常委會第八次會...
全國人大常委會委員長趙樂際（中）27日上午在北京主持十四屆全國人大常委會第八次會議閉幕會並作講話。（新華社）

秦剛 罷免 習近平

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