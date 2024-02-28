兩會前夕秦剛辭人大職而非被罷免 分析：他安全著陸了

中國前外交部長秦剛「辭去」天津人大代表資格。（路透）

全國兩會即將登場，全國人大常委會昨公告，稱接受多名人大代表的罷免 及辭職，其中，赫見消失已久的前外交部長秦剛 「辭去」天津人大代表資格。外界猜測，秦剛能自己辭職而非被「罷免」， 說明在罪刑、資格上沒有受到很大影響，或已「安全著陸」。同時，秦剛的黨中央委員身分尚在，引發網友熱議他的未來動向，也好奇「人到底在哪？」

澎湃新聞報導，人大代表的罷免與辭職是兩個不同的概念，兩者主要有以下區別：

其一，二者實施的主體不同。對代表進行罷免的主體是選民或選舉單位。代表的辭職，依照選舉法的規定，應由代表本人提出，是代表個人的一種意願。其二，二者的程序不同。

其三，二者適用的條件不同。一般來說，只要代表失去了選民或選舉單位的信任，就可以被罷免。而根據選舉法和代表法的有關規定以及人大工作的實際需要，下列對象應辭去代表職務：一是在任期內因工作變動而在代表結構中失去原有代表性的；二是因健康情況不能繼續執行代表職務的；三是犯有嚴重錯誤，在群眾中造成不良影響的。

中國前外交部長秦剛「辭去」天津人大代表資格。（路透資料照片）

自由亞洲電台報導，根據新華社27日引述的公告，天津市人大常委會決定接受前外交部長兼國務委員秦剛辭職，本周二起不再擔任全國人大代表，這意味著秦剛只剩下黨中央委員的身分。

2022年底，秦剛成為中國60多年來最年輕的外長。但任職不到一年，就在2023年6月底消失於公眾視野，並在隔月被宣布免職，其國務委員的職務在當年十月遭到解除。

秦剛在一年多內卸下三個重要職務，台灣政治大學東亞研究所榮譽教授丁樹範表示，目前看來北京當局很像是要把程序走完。

丁樹範說，接下來要看的是，第二十屆三中全會是否保留或解除秦剛的中央委員身分，而這也可能是三中全會迄今難以召開的原因之一。除了人事上的整頓，攸關軍事外交的資源配置會導致整個情況相當棘手、不好處理：「習近平 過去十二年來，等於是把權力通通集中在他手上，那既然有這麼大的權力，就要負這麼大的責任。所以不管是秦剛、李尚福還是李玉超這些人，用了又把他們通通拔掉，（讓外界看來）可能說明用人不明、識人不明，其實坦白來講，也會傷到習近平的威信。」

美國芝加哥大學政治學教授楊大利則表示，秦剛能自己辭去人大代表一職，說明在罪刑、資格上沒有受到很大影響，「起碼整個體制對秦剛還是有一定善意的」，對習近平或任命他的人的角度來說，「並沒有把秦剛當作敵人來看待」。

楊大利認為，未來值得觀察秦剛是否會被安排到某個閒職。這也可能是三中全會要做的一個決定或結論。