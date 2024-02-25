為北京獻策？麥肯錫被曝指導中企加強軍企合作 加劇中美緊張

美國知名企管顧問公司麥肯錫（McKinsey）領導的智庫團隊，被曝曾為中國政府提供顧問服務。(路透)

英國媒體報導，美國知名企管顧問公司麥肯錫（McKinsey）領導的智庫團隊，2015年開始為中國政府提供顧問服務，指導中共 如何加強企業與軍事部門合作，並且主導將外國企業自敏感產業排除，這些政策最終加劇了中美緊張關係。

法廣引述金融時報報導，中國中央規畫機構委託麥肯錫公司的「城市中國計畫」（UCI），由麥肯錫領軍，並有美國哥倫比亞大學和中國清華大學參與，並撰寫了一本書，書中為提升中國的技術實力提出數十項政策建議。

報導指出，這本書由麥肯錫在中國最重要的合作夥伴之一撰寫前言，並借鑒了麥肯錫內部研究部門的工作成果，是中國政府為2016-2020 年第13個「5年計畫」。這個「5年計畫」也包括讓美中關係日趨緊張的「2025中國製造」政策。

據報導，麥肯錫於2021 年關閉了城市中國計畫（UCI），並在美國受到政治壓力後，淡化了與中國政府的關係。美國國會議員質疑麥肯錫在中國的諮詢業務是否與該公司為美國國防部 提供的服務相衝突。

在本月的一場美國國會聽證會中，麥肯錫全球管理合夥人斯特恩菲爾斯（Bob Sternfels）反駁曾是中國政府智囊的說法，他表示：「就我所知，我們從未為中國共產黨 或中國中央政府做過任何工作。 我們在中國的業務絕大多數是為跨國企業提供服務，其中許多是美國和中國的私人企業。」

麥肯錫表示，這項2015年的智庫計畫是中國國家發展和改革委員會（發改委）成立，既非麥肯錫主事，也不是其業務。