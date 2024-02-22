買貴了？馬雲妻傳在新加坡鬧區砸3300萬買3店屋 或作私人會所

新加坡媒體報導，阿里巴巴創辦人馬雲妻子張瑛在新加坡大手筆置產。(美聯社）

新加坡 媒體「商業時報」報導，馬雲 妻子張瑛在新加坡買了三棟店屋（Shophouse，又譯街屋），花費了4500萬至5000萬星元（約3300萬美元、2.4億人民幣），但報導並未說明消息來源。此外，有專家指出，這個價位超出行情，一個原因是這是重新裝修過的房子，再者，張瑛是「特別的客戶」，願意花高價在隱蔽性高的區域置產。

這種甚具歷史性意義的店屋老宅在新加坡屬於價格最高的房地產。受新加坡去年8月爆出的洗錢醜聞影響，當地店屋市場有所降溫。涉案中國公民購買的一些店屋被查封後，被大量出售。

根據彭博資訊見到的文件顯示，已成為新加坡公民的張瑛，在1月5日成為Duxton 1控股、72 Duxton和Duxton Victory這三家公司的董事，這三家私人投资有限公司擁有市中心熱門餐飲地段達士敦路（Duxton Road）的這些店屋。

文件顯示，同時間，在英屬維爾京群島註冊的Jasmine Flourish公司，收購了新加坡Clifton Partners Pte和開曼群島Prep SG No.1公司持有的上述三家公司多數股權。

張瑛在阿里巴巴控股公司成立初期扮演了關鍵角色，是公司元老級員工之一。阿里巴巴共同創辦人馬雲曾經是中國首富，近年來已見到他的科技帝國和個人資產受到北京政府打壓、也面臨新進同業競爭。馬雲長期來居住在中國海外，去年3月回到中國，而他在日本和香港 的大學擔任客座教授。

馬雲公益基金會暫未回覆尋求評論的請求。

另有港媒報導，有市場人士透露，馬雲家族購入上述物業，很可能作為私人會所。翻新後一樓或將改造成餐廳，更高樓層則屬辦公場所。