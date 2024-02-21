開盤60秒拋股25億震盪指數 滬深交易所譴責中國私募巨頭

靈均投資21日深夜致歉。(取材自每日經濟新聞)

19日是龍年第一個交易日，中國量化私募之一的寧波靈均投資 在開盤1分鐘內大舉賣出25.67億人民幣股票，造成上證指數、深證成指快速下挫，引發關注。深交所、上交所20日對寧波靈均限制交易並公開譴責。靈均投資21日深夜致歉，表示將嚴控交易節奏，確保平滑交易與均衡交易。

每日經濟新聞報導，深交所19日在交易監控中發現，9時30分至9時30分42秒，寧波靈均投資管理合夥企業名下多個證券 帳戶透過電腦程式自動產生交易指令、短時間內集中大量下單，賣出深市股票合計13.72億元，期間深證成指快速下挫，影響了正常交易秩序。

上交所19日也發現，9時30分至9時31分，寧波靈均管理的多個產品大量賣出滬市股票合計11.95億元，期間上證指數短時快速下挫。

深交所依「限制交易實施細則」、「自律監管措施及紀律處分實施辦法」等相關規定，決定自2月20日起至2月22日止對寧波靈均名下相關證券帳戶採取限制交易措施，並啟動對寧波靈均公開譴責紀律處分的程序。

上交所也在20至22日對寧波靈均啟動限制交易措施，並啟動公開譴責程序。

報導指出，寧波靈均名下證券帳戶今年以來已多次因異常交易行為被深交所採取書面警示等監管措施，但其仍未改正，繼續發生異常交易行為。

在處分發布後，靈均投資21日在官方公眾號發布公告稱，對於被滬深交易所採取限制交易措施，公司堅決服從。對於產品交易中存在的問題，內部進行了深刻反省與檢討

靈均投資19日全天整體淨買入1.87億元，但是當日開盤一分鐘內買賣交易量較大，對於由此造成的負面影響，公司誠懇致歉。公告並表示，靈均投資長期看好並堅持做多中國股市，股票部位始終堅持接近滿倉狀態。

報導稱，靈均投資是中國知名的量化私募巨頭之一，2014年成立以來，連續多年蟬聯中國證券報「金牛獎」、中國基金報「英華獎」等業內一百多項頂尖私募榮譽。靈均投資在2018年已經突破百億規模，至2022年資產管理規模已經超過了600億元。