英外交大臣：盼與中國討論紅海、台海航行自由問題

英國外交大臣卡麥隆。(路透)

隨著2024大選落幕，台海情勢外弛內張。英國外交大臣卡麥隆近日表示，期盼在未來幾日與中國高層會面時，討論紅海和台灣海峽的航行自由問題。

綜合俄羅斯衛星通訊社、英國衛報報導，兩名英國政府消息人士近期透露，卡麥隆預計將於本周末在慕尼黑安全會議上會見中國外長王毅 ，這也是他自去年11月就任英國外交大臣以來的首次與中國外長會面。

對此，卡麥隆2月13日提到，希望在未來幾天與中國同行的會面，能討論紅海和台灣海峽的航行自由問題。

卡麥隆在英國上議院的一次會議上被問及台灣海峽相關問題時說到，「我們正在做的事情之一，是強調航行自由的重要性，這就是我們在紅海採取行動背後的關聯」，希望能與各方進行討論。

卡麥隆再稱，「考慮到貿易對中國（中國）的重要性，我認為他們會像我們一樣全力支持航行自由，因為這對世界上任何地方（包括台灣）都很重要」。

另，報導指出，自從卡麥隆擔任外交大臣以來，因其與中國的關係，接下來與王毅的會面面臨要提出人權和國家安全擔憂壓力。許多英國政界人士都呼籲其相關立場，其中，已被北京制裁的英國保守黨前黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）提到，卡麥隆應提出維吾爾 族的種族滅絕、及非漢族群體的奴役問題。還有，西藏人、英國公民黎智英 遭受的待遇等。「他（卡麥隆）應該呼籲（北京）撤銷對英國議員的制裁」

而對華政策議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China,IPAC）創辦人兼執行董事裴倫德（Luke de Pulford）亦表示，英國外交部遲遲沒意識到，當北京方面想要「雙贏外交」時，也就代表著中國贏得了兩場勝利。他認為，卡麥隆需要針對英國公民黎智英的審判表演、北京對普亭戰爭的支持，以及新疆的反維吾爾暴行等議題對北京表態

在此之前，卡麥隆在去年12月5日曾與王毅通話，雙方在談話中同意建立「建設性關係」。當時，卡麥隆曾在社群媒體Ｘ上發文稱，「英國將繼續與中國（中國）接觸，以促進我們（英國）的利益」。