我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長島國會特殊選舉 民主黨蘇奧齊宣布勝選

中國學霸「黑」在美國12年 工卡申請6次遭拒

英外交大臣：盼與中國討論紅海、台海航行自由問題

記者謝守真／即時報導
英國外交大臣卡麥隆。(路透)
英國外交大臣卡麥隆。(路透)

隨著2024大選落幕，台海情勢外弛內張。英國外交大臣卡麥隆近日表示，期盼在未來幾日與中國高層會面時，討論紅海和台灣海峽的航行自由問題。

綜合俄羅斯衛星通訊社、英國衛報報導，兩名英國政府消息人士近期透露，卡麥隆預計將於本周末在慕尼黑安全會議上會見中國外長王毅，這也是他自去年11月就任英國外交大臣以來的首次與中國外長會面。

對此，卡麥隆2月13日提到，希望在未來幾天與中國同行的會面，能討論紅海和台灣海峽的航行自由問題。

卡麥隆在英國上議院的一次會議上被問及台灣海峽相關問題時說到，「我們正在做的事情之一，是強調航行自由的重要性，這就是我們在紅海採取行動背後的關聯」，希望能與各方進行討論。

卡麥隆再稱，「考慮到貿易對中國（中國）的重要性，我認為他們會像我們一樣全力支持航行自由，因為這對世界上任何地方（包括台灣）都很重要」。

另，報導指出，自從卡麥隆擔任外交大臣以來，因其與中國的關係，接下來與王毅的會面面臨要提出人權和國家安全擔憂壓力。許多英國政界人士都呼籲其相關立場，其中，已被北京制裁的英國保守黨前黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）提到，卡麥隆應提出維吾爾族的種族滅絕、及非漢族群體的奴役問題。還有，西藏人、英國公民黎智英遭受的待遇等。「他（卡麥隆）應該呼籲（北京）撤銷對英國議員的制裁」

而對華政策議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China,IPAC）創辦人兼執行董事裴倫德（Luke de Pulford）亦表示，英國外交部遲遲沒意識到，當北京方面想要「雙贏外交」時，也就代表著中國贏得了兩場勝利。他認為，卡麥隆需要針對英國公民黎智英的審判表演、北京對普亭戰爭的支持，以及新疆的反維吾爾暴行等議題對北京表態

在此之前，卡麥隆在去年12月5日曾與王毅通話，雙方在談話中同意建立「建設性關係」。當時，卡麥隆曾在社群媒體Ｘ上發文稱，「英國將繼續與中國（中國）接觸，以促進我們（英國）的利益」。

王毅 維吾爾 黎智英

上一則

龍年生子、望子成龍 中國生育率有望在龍年止跌回升

延伸閱讀

立場鬆動 美英考慮承認巴勒斯坦為國家

立場鬆動 美英考慮承認巴勒斯坦為國家
英國準備正式承認巴勒斯坦國 卡麥隆：用「不可逆進展」推動和平

英國準備正式承認巴勒斯坦國 卡麥隆：用「不可逆進展」推動和平
王毅晤泰總理賽塔 促加快打通泛亞鐵路中線

王毅晤泰總理賽塔 促加快打通泛亞鐵路中線
蘇利文王毅會談12小時 美重申一中政策和對中政策不變

蘇利文王毅會談12小時 美重申一中政策和對中政策不變

熱門新聞

劉謙(左)睽違5年登上春晚表演魔術，身旁主持人的表情讓這一表演迅速衝上微博熱搜。圖／摘自CCTV春晚YouTube

劉謙睽違5年登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜

2024-02-09 10:22
尼格買提則在微博PO照片表示「碎碎平安，我先碎了。」表示歉意。(截取自微博)

搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相

2024-02-10 10:23
廣汽埃安新能源汽車股份有限公司總裝車間裡的新能源汽車產業智能生產線。（中新社）

廣汽53秒裝1輛車 充電5分鐘跑200公里 華媒：「水平超特斯拉」

2024-02-10 01:25
中國在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭與遠征一號上面級，成功發射第57顆、58顆北斗導航衛星。（中新社）

槓上美國 中國版「星鏈」將發2.6萬顆衛星 料覆蓋整個地球

2024-02-10 01:30
大陸今年最火是祝福語為「龍行龘龘」，但多數人卻不知道「龘」這個字怎麼唸。（圖／取自微博）

中國龍年最火祝福語：龍行龘龘 但「龘」怎麼唸？

2024-02-10 09:20
中國快遞業者「極兔速遞」2022年11月26日高調宣布，聘請梅西成為該公司全球品牌代言人，如今也受梅西香港事件波及。（圖／取自《界面新聞》）

中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了

2024-02-11 13:44

超人氣

更多 >
2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元

2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元
全球最長壽家庭 每天吃相同午餐

全球最長壽家庭 每天吃相同午餐
殺蟲、通馬桶…5個洗碗精意外用處

殺蟲、通馬桶…5個洗碗精意外用處
紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕

紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕
全球最大郵輪啟航 你不知道的4件事

全球最大郵輪啟航 你不知道的4件事