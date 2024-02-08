我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「健身迷」英王罹癌震驚全球 每天必做11分鐘加拿大空軍體能訓練

大氣河流鋒面東移 中西部8州「暴風雪警報」

中美商務部副長通話 京關切半導體管制 籲美經貿合作

記者廖士鋒／綜合報導
中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文6日與美國商務部副部長拉戈舉行視頻通話。(取材自新華網)
中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文6日與美國商務部副部長拉戈舉行視頻通話。(取材自新華網)

中國與美國的商貿合作機制再度推進，雙方商務部副部長已經進行視訊通話，籌備「中美商貿工作組第一次副部長級會議」。

根據中國商務部網站消息，2月6日，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文與美國商務部副部長拉戈視訊通話，「就中美商貿工作組第一次副部長級會議籌備工作和雙方關切的經貿問題進行了坦誠、深入的溝通」。

王受文表示，中美經貿合作是兩國關係的穩定力量，中國願與美方一道，認真落實舊金山拜習會重要共識，「發揮中美商貿工作組作用，擴大合作，管控分歧，為兩國工商界合作創造良好條件」。他還就美對中國半導體和雲服務管制、公平對待在美中國中國企業、光電限制措施等表達了「關切」。

近期中國與美國開展諸多經貿交流，包含金融工作組、經濟工作組、農業聯委會等，這次的「中美商貿工作組副部長級會議」，則是美國商務部長雷蒙多去年8月訪問北京期間與中國商務部長王文濤會談的成果，當時雙方宣布將會成立工作組，由副部長與司局級官員組成，並有企業代表參加。兩人並於去年拜習會前後在舊金山進一步會談，當時雙方確定舉行商貿工作組（副部級）對話首次會議的時間是「第一季」。

另據媒體報導，中美經濟工作組5至6日在北京舉行第三次會議。中方特別就美方對中國加徵關稅、雙向投資限制、制裁打壓中方企業等表達關切後。美國國際貿易委員會6日投票表決，裁定從中國、德國、加拿大等多國進口的鍍錫鋼「不會損害」美國國內鋼鐵企業的利益，決定取消對這些進口產品徵收的122.5％反傾銷稅。

商務部 舊金山 拜習會

上一則

深圳灣24小時通關 香港城巴連5天通宵

下一則

香港2023年度漢字評選 「興」壓倒性勝出

延伸閱讀

微信淘寶拼多多遭美列入惡名市場名單 中商務部反對

微信淘寶拼多多遭美列入惡名市場名單 中商務部反對
台積電日本2廠 年底動土2027年營運 兩廠投資逾200億美元

台積電日本2廠 年底動土2027年營運 兩廠投資逾200億美元
迎農曆新年 布里德訪金山華埠 開社區安全會議

迎農曆新年 布里德訪金山華埠 開社區安全會議
拜登政府官員：美中禁毒工作組1/30北京正式會晤

拜登政府官員：美中禁毒工作組1/30北京正式會晤

熱門新聞

被拍賣的iPhone 6s手機儲存卡內有2個視頻、646張照片、76個應用程序。(取材自大皖新聞)

涉刑蘋果iPhone 6s手機 拍22萬天價 網：裡面資料可能要人命

2024-01-31 07:30
在美遇襲三次後87歲老人決定搬回中國。(取材自X平台)

87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州

2024-01-31 20:46
易群林現場即興彈奏了一曲「梁祝」，郎朗在一旁手把手教學。（取材自光明網）

郎朗兌現建築工人「鋼琴之約」 手把手教學彈奏「梁祝」

2024-02-02 08:00
中國股市示意圖。（路透資料照）

「賠慘了不讓說」 中國股民湧向美國大使館微博「求救」

2024-02-03 01:05
中國太原衛星發射中心3日上午11時06分使用捷龍三號運載火箭，成功完成「一箭九星」任務。（央視）

中國3小時發20顆衛星 引國家警報的長征二號丙再出任務

2024-02-03 09:25
美國駐中國大使館微博一則不相關的長頸鹿保育貼文，成為中國網民對中國經濟和股市渲洩不滿的去處。(截自微博)

中國股民湧美駐華使館微博 「長頸鹿」歪樓留言破14萬

2024-02-04 09:50

超人氣

更多 >
每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀

每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀
10歲高瘦「小糯米」正面曝光 顏值像極楊冪

10歲高瘦「小糯米」正面曝光 顏值像極楊冪
「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透

「中獎就能退休」中學教職員集資20多年 終於中樂透
華女雪山失蹤已近3天3夜 大雪覆蓋的車上寫著這兩個字

華女雪山失蹤已近3天3夜 大雪覆蓋的車上寫著這兩個字
演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他

演技太尬…「鬼怪」男星被罵到想退圈 孔劉1舉動救回他