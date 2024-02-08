中美商務部副長通話 京關切半導體管制 籲美經貿合作

中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文6日與美國商務部副部長拉戈舉行視頻通話。(取材自新華網)

中國與美國的商貿合作機制再度推進，雙方商務部 副部長已經進行視訊通話，籌備「中美商貿工作組第一次副部長級會議」。

根據中國商務部網站消息，2月6日，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文與美國商務部副部長拉戈視訊通話，「就中美商貿工作組第一次副部長級會議籌備工作和雙方關切的經貿問題進行了坦誠、深入的溝通」。

王受文表示，中美經貿合作是兩國關係的穩定力量，中國願與美方一道，認真落實舊金山拜習會 重要共識，「發揮中美商貿工作組作用，擴大合作，管控分歧，為兩國工商界合作創造良好條件」。他還就美對中國半導體和雲服務管制、公平對待在美中國中國企業、光電限制措施等表達了「關切」。

近期中國與美國開展諸多經貿交流，包含金融工作組、經濟工作組、農業聯委會等，這次的「中美商貿工作組副部長級會議」，則是美國商務部長雷蒙多去年8月訪問北京期間與中國商務部長王文濤會談的成果，當時雙方宣布將會成立工作組，由副部長與司局級官員組成，並有企業代表參加。兩人並於去年拜習會前後在舊金山進一步會談，當時雙方確定舉行商貿工作組（副部級）對話首次會議的時間是「第一季」。

另據媒體報導，中美經濟工作組5至6日在北京舉行第三次會議。中方特別就美方對中國加徵關稅、雙向投資限制、制裁打壓中方企業等表達關切後。美國國際貿易委員會6日投票表決，裁定從中國、德國、加拿大等多國進口的鍍錫鋼「不會損害」美國國內鋼鐵企業的利益，決定取消對這些進口產品徵收的122.5％反傾銷稅。