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倫敦車站直播衝突 她被肉搜：我好害怕 自己人轟：丟盡國人的臉

中國新聞組／北京29日電
英國鋼琴家卡瓦納（左）帶小熊維尼玩偶重回現場。（取材自臉書）
英國鋼琴家卡瓦納（左）帶小熊維尼玩偶重回現場。（取材自臉書）

英國鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh）19日在倫敦火車站演奏時，遭多名手持五星旗、繫著紅圍巾的人以肖像權為由要求停止拍攝，雙方發生爭執引爆言語衝突，影片在社群媒體引發熱議。事件發展至今，已從單純的商業直播肖像權問題，演變成許多網友眼中的英國鋼琴家對抗無理「中國小粉紅」事件，海外的「中國形象」越來越被關注。

綜合媒體報導，卡瓦納26日帶小熊維尼玩偶重回現場，27日又在臉書宣布鋼琴有了新貼紙，圖中小熊維尼躲在英國國旗後，正中央印著數字8964。卡瓦納並未對圖片中的「8964」多做解釋，但明眼人都知道，這串數字似乎是在諷刺1989年6月4日中國的六四天安門事件，卡瓦納這則新貼文吸引不少網友留言支持。

與此同時，身分被肉搜出來的一名中國女子在社群發文求助：「我好害怕，請幫幫我。」她已經好幾天沒出門了，她和家人每天收到成千上萬的仇恨訊息，和來自陌生人的電話，她說：「我一直是一個善良而有禮貌的人，爲什麼每個人都突然討厭我。這確實影響了我的心理健康。」有人支持說：「這個英國佬太厲害了，天天炒作，你們趕緊回來避風頭」，不過也有人看不下，「把國人的臉丟盡了，我特意翻牆出來罵妳」。

據香港01報導，事件發展至今，原先圍繞著肖像權、商業拍攝保密、是否涉嫌歧視的爭執點都不在，輿論則是關注「小粉紅」要求英國鋼琴家遵守中國法律，侵害自由，對海外「中國人」形象的再次重創等幾點上展開。由於該群人中有人自稱是英國國籍，網友回應：「為何已經不是中國人了，還要給我們招黑？」，也有陰謀論者認為這是一個策畫好的行動，意在「摧毀中國形象」，但有網民針對塑造「中國形象」一事說：「我們要麼就卑躬屈膝奴才相，要麼就囂張跋扈土匪樣……就不能不卑不亢正常點？」

「人民日報」曾提醒，一個國家和民族的形象，很大程度是其國民個人形象的積累疊加，每一位在海外的中華兒女都肩負著樹立和維護中國形象的責任。

而黨的二十大報告強調，提煉展示中華文明的精神標識和文化精髓，加快建構中國話語和中國敘事體系，講好中國故事、傳播好中國聲音，展現「可信、可愛、可敬的中國形象」，如此看來難以一蹴可幾。

回到此次鋼琴事件本身，最終英國鋼琴家收割了一波流量，留下的只有更多和加深的「中國」刻板引象，而這樣的「碰撞」隨著中國在世界的話語權加大，影響日深，西方世界對中國觀光客又愛又怕等因素加持下，恐怕也只會日漸加劇。

其中一名粉紅在IG限動發文求助。（取材自Instagram）
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