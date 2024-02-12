全球新入選「燈塔工廠」 半數來自中國

世界經濟論壇（WEF）公布最新一批「燈塔工廠」名單，有半數來自中國包含寧德時代等公司上榜。（中新社）

世界經濟論壇（WEF）日前公布最新一批「燈塔工廠」名單顯示，寧德時代溧陽基地入選。這是繼寧德基地、宜賓基地後，寧德時代獲評的第三座「燈塔工廠」。 目前全球鋰電行業三座「燈塔工廠」均來自寧德時代。「燈塔工廠」被譽為「世界上最先進的工廠」，代表著當今全球製造業領域智能製造和數字化的最高水平。

最新一批「燈塔工廠」名單，新增21家新晉製造業「燈塔工廠」和4家「可持續燈塔工廠」。名單中超過半數、13家工廠來自中國，包含寧德時代、隆基綠能 、海爾集團等企業，凸顯出中國在多行業中的智能製造能力。

國信證券指出，評選標準主要涵蓋工業物聯網、大數據、雲端 計算、人工智慧、5G等新技術應用情況，對全球製造業轉型升級具引領性的示範意義。從2018年評選至今，全球「燈塔工廠」數量已達153家，其中中國有61家、排名全球第一。

另在減少環境足跡表現突出的「可持續燈塔工廠」則從2021年9月推出，評選至今17家入選。除今年新入選的嬌生 西安廠和西門子成都工廠，位於中國的還包括西部數據上海廠和海爾天津廠。

寧德時代表示，此次入選的理由是通過大數據模擬品質檢驗等技術和管理，讓產量提高320％，製造成本降低33％，歸一化排放量減少47.4％，品質缺陷減少99％。

而全球太陽能光電行業的首個「燈塔工廠」則花落隆基綠能。WEF表示，隆基綠能嘉興廠利用AI和先進分析技術提升業務效能，在1年內的單位製造成本降低28％，產量損失減少43％，生產交貨時間縮短84％，同時能耗也降低20％。