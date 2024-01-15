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秦剛事件後北京用人更謹慎 外界看好劉建超接外長

中央社／台北15日電
中共中央對外聯絡部部長劉建超。（路透）
中共中央對外聯絡部部長劉建超。（路透）

中共中央對外聯絡部長劉建超近日率團訪問美國引起國際關注，外界看好這位外交老將有可能出任中國外交部長；港媒則分析，在經歷秦剛事件後，北京在外長這一要職的選人用人上將更加謹慎。

劉建超稍早前訪美，期間會見了多名美國政要，並發表了外界視為溫和的談話；而台灣大選前一天，劉建超美東時間12日在華府會晤了美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。

今年2月將滿60歲的劉建超自1987年擔任中國外交部翻譯室科員以來，長期在外交系統工作，歷任外交部發言人、駐菲律賓大使等職；2022年初升任中共中央外事工作委員會辦公室常務副主任（正部長級），同年6月轉任中共中央對外聯絡部部長。中共中央對外聯絡部是負責黨務外交的職能部門。

對於劉建超這次的美國行，外界高度關注，並預測他可能是下任中國外長，其中華府智庫「德國馬歇爾基金會」印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）談到，由中共中央對外聯絡部長訪問美國是「不同尋常的」，並認為在中國全國人大3月正式任命前，劉建超這次訪問為美國提供了解劉建超的機會。

香港01今天的報導則提到，「不管是否最終由劉建超接任中國外長，至少可以肯定的是，在經歷過秦剛事件，最高層在外長這一要職的選人用人上將更加謹慎。再結合中國外交在整個戰略棋局中的重要性，也解釋了為何秦剛被免後暫由王毅作為過渡」。

近年官運亨通的前外交部長秦剛去年6月下旬突然消失於公眾視野並於之後被撤換職務後，外界有關猜測至今未息；秦剛之前的前任外長王毅則回鍋外交部長之職。

香港01的報導說，「中共中央外事辦主任王毅重新回歸作為過渡，誰來接掌下一任中國外長成為一個懸念」，而劉建超此時高調訪美，無疑給了外界更多想像空間。

中共 秦剛 王毅

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