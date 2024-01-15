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戰狼出事了？趙立堅妻微博為夫喊冤「還我清白」後現異常

中國新聞組／北京15日電
原任中國外交部新聞司副司長的趙立堅已經調任外交部邊界與海洋事務司副司長。（中新社）
原任中國外交部新聞司副司長的趙立堅已經調任外交部邊界與海洋事務司副司長。（中新社）

中共中聯部長劉建超訪美，在紐約表示中國並未尋求重塑全球秩序，而是尋求加強與美國的合作。劉的言論被解讀調整「戰狼」論調。說到「戰狼外交」，讓人不由得想起前外交部發言人趙立堅。趙曾是「戰狼外交」的代表，在被調離原職後，曾為夫喊冤的趙妻湯天如，被發現微博多日未更新，引發「趙立堅可能出事」的猜想。

中國領導人習近平先前推動的「戰狼外交」引發了多國不滿，近來中國外交陷入困境，因此開始改變戰狼姿態，尤其是對美國示好。繼前外長秦剛生死不明、傳中駐法大使盧沙野「消失」後，近日似乎輪到趙立堅了。

綜合網上訊息，社群平台X有網友11日爆料，稱趙妻微博頭像「大聰和臭丫頭」已超過3周沒更新；詭異的是，「大聰和臭丫頭」的最後一條微博發文，時間是在去年12月19日，內容是為趙立堅喊冤，「相信國家會還我清白」。

趙立堅在當中國外交部發言人期間，經常使用激烈言辭，成為「戰狼」的代表人物之一。2023年1月，50歲的趙立堅突然被調任邊界與海洋事務司副司長，當時湯天如就在微博發文，疑似替丈夫叫屈。

對於趙立堅調職，外界一直猜測涉及中國外交部內鬥。2023年6月底在前外長秦剛出事消息炒得沸沸揚揚之際，湯天如曾在微博連發兩文疑似「慶祝」，並聲稱趙立堅是「為人正直為國為民的好官」。但近期中國外交事務系統氣氛微妙，多名戰狼外交官不是被平調、退休，就是失去了蹤影。

趙立堅 微博 秦剛

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