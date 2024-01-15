戰狼出事了？趙立堅妻微博為夫喊冤「還我清白」後現異常
中共中聯部長劉建超訪美，在紐約表示中國並未尋求重塑全球秩序，而是尋求加強與美國的合作。劉的言論被解讀調整「戰狼」論調。說到「戰狼外交」，讓人不由得想起前外交部發言人趙立堅。趙曾是「戰狼外交」的代表，在被調離原職後，曾為夫喊冤的趙妻湯天如，被發現微博多日未更新，引發「趙立堅可能出事」的猜想。
中國領導人習近平先前推動的「戰狼外交」引發了多國不滿，近來中國外交陷入困境，因此開始改變戰狼姿態，尤其是對美國示好。繼前外長秦剛生死不明、傳中駐法大使盧沙野「消失」後，近日似乎輪到趙立堅了。
綜合網上訊息，社群平台X有網友11日爆料，稱趙妻微博頭像「大聰和臭丫頭」已超過3周沒更新；詭異的是，「大聰和臭丫頭」的最後一條微博發文，時間是在去年12月19日，內容是為趙立堅喊冤，「相信國家會還我清白」。
趙立堅在當中國外交部發言人期間，經常使用激烈言辭，成為「戰狼」的代表人物之一。2023年1月，50歲的趙立堅突然被調任邊界與海洋事務司副司長，當時湯天如就在微博發文，疑似替丈夫叫屈。
對於趙立堅調職，外界一直猜測涉及中國外交部內鬥。2023年6月底在前外長秦剛出事消息炒得沸沸揚揚之際，湯天如曾在微博連發兩文疑似「慶祝」，並聲稱趙立堅是「為人正直為國為民的好官」。但近期中國外交事務系統氣氛微妙，多名戰狼外交官不是被平調、退休，就是失去了蹤影。
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