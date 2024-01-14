造型致敬鄭和 中國第5座南極科考站主樓封頂 拚今年2月完工

中國第五座南極科考站——羅斯海新站主樓主體結構13日正式封頂。(取材自央視)

中國第五座南極科考站——羅斯海新站主樓主體結構13日正式封頂。羅斯海新站是中國繼長城站、中山站之後第三個常年考察站，是中國在南極的第五個考察站，也是首個面向太平洋扇區的考察站。新考察站將開展大氣環境、海洋基 礎環境、生物生態等多圈層、多學科的觀測和研究工作。預計今年2月初完成建設。

央視新聞報導，中國新的南極科考站位於羅斯海沿岸區域，建築面積5244平方米，建成後預計可容納度夏考察人員80人、越冬考察人員30人，計畫用於開展大氣、海洋、冰川 、生物生態等多學科的觀監測和科學研究工作。

新科考站的主體設計為南十字星造型，理念源自中國航海家鄭和下西洋使用的南十字星導航定向。

據指出，新科考站建設頗具挑戰。南極環境惡劣異常，新科考站所在位置又是南極氣候環境最惡劣的地帶之一，超強、超乾、超冷的風，給工程建設帶來巨大難度，頻繁的氣旋和漂移的海冰也對航行安全提出更高要求。「綠色考察」理念將貫穿新科考站的建設過程。在保證質量、安全等基本要求的前提下，工作人員將通過一體化設計統籌各系統，進行國內裝配化定製及預拼裝，集約化管理建築所需材料，實現節能、節水、節材，節約資源、保護環境。

報導稱，目前，主樓84個功能模塊已經全部安裝完畢，正在進行的就是幕牆板的安裝。

針對南極的極端氣候環境，新站主樓採用鋼結構體系，用鋼量是同類建築的2到3倍，堪稱名副其實的鋼筋鐵骨。針對當地風載荷大的問題，羅斯海新站的設計抗風能力達到65米/秒，相當於17級以上的風力。

不僅是主樓，羅斯海新站還有很多配套工程，共同形成一套完備的建築體系。新站的後勤中心與主樓相連，其面積超過2000平方米，是發電、污水處理、海水淡化以及生活設施等綜合功能的集合體。

由於南極獨特的地理環境，無論運貨還是載人都離不開直升機，因此新站將建設1100平米的停機坪，可滿足同時停靠兩架直升機的需求。

南極底層水起源地 這裡猶如「冰工廠」

中國在南極洲已建立四座科考站，分別是長城站、中山站、崑崙站和泰山站，覆蓋南極洲的西部、東部和內陸，建設中的第五座新站位於曾是科考空白的羅斯海區域。專家表示，羅斯海是南太平洋深入南極洲的大海灣，是南極大陸最近的邊緣海之一。這裡保存了地球最後一塊完整的海洋生態系統，是研究地球系統中能量和物質交換、海洋生物和全球氣候變化的理想之地。

香港 文匯報報導，羅斯海是南極大陸所有邊緣海裡最向南延伸的一片海，其灣頂緯度約為南緯78度，離南極點很近。專家表示，在這片區域開展海洋生態、海冰、冰川、海平面、大氣、地球物理、高空大氣物理、陸地生態、陸地和海洋地質、鳥類等調查和觀測監測，將為評估南極生態環境和氣候變化提供基礎支撐。