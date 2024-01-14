我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國第一家「珍奶店」在矽谷 走過20多年 征服全國味蕾

朱立倫該辭國民黨黨主席？台媒體人：沒道理 戰犯是「他」

造型致敬鄭和 中國第5座南極科考站主樓封頂 拚今年2月完工

中國新聞組／北京14日電
中國第五座南極科考站——羅斯海新站主樓主體結構13日正式封頂。(取材自央視)
中國第五座南極科考站——羅斯海新站主樓主體結構13日正式封頂。(取材自央視)

中國第五座南極科考站——羅斯海新站主樓主體結構13日正式封頂。羅斯海新站是中國繼長城站、中山站之後第三個常年考察站，是中國在南極的第五個考察站，也是首個面向太平洋扇區的考察站。新考察站將開展大氣環境、海洋基礎環境、生物生態等多圈層、多學科的觀測和研究工作。預計今年2月初完成建設。

央視新聞報導，中國新的南極科考站位於羅斯海沿岸區域，建築面積5244平方米，建成後預計可容納度夏考察人員80人、越冬考察人員30人，計畫用於開展大氣、海洋、冰川、生物生態等多學科的觀監測和科學研究工作。

新科考站的主體設計為南十字星造型，理念源自中國航海家鄭和下西洋使用的南十字星導航定向。

據指出，新科考站建設頗具挑戰。南極環境惡劣異常，新科考站所在位置又是南極氣候環境最惡劣的地帶之一，超強、超乾、超冷的風，給工程建設帶來巨大難度，頻繁的氣旋和漂移的海冰也對航行安全提出更高要求。「綠色考察」理念將貫穿新科考站的建設過程。在保證質量、安全等基本要求的前提下，工作人員將通過一體化設計統籌各系統，進行國內裝配化定製及預拼裝，集約化管理建築所需材料，實現節能、節水、節材，節約資源、保護環境。

報導稱，目前，主樓84個功能模塊已經全部安裝完畢，正在進行的就是幕牆板的安裝。

針對南極的極端氣候環境，新站主樓採用鋼結構體系，用鋼量是同類建築的2到3倍，堪稱名副其實的鋼筋鐵骨。針對當地風載荷大的問題，羅斯海新站的設計抗風能力達到65米/秒，相當於17級以上的風力。

不僅是主樓，羅斯海新站還有很多配套工程，共同形成一套完備的建築體系。新站的後勤中心與主樓相連，其面積超過2000平方米，是發電、污水處理、海水淡化以及生活設施等綜合功能的集合體。

由於南極獨特的地理環境，無論運貨還是載人都離不開直升機，因此新站將建設1100平米的停機坪，可滿足同時停靠兩架直升機的需求。

南極底層水起源地 這裡猶如「冰工廠」

中國在南極洲已建立四座科考站，分別是長城站、中山站、崑崙站和泰山站，覆蓋南極洲的西部、東部和內陸，建設中的第五座新站位於曾是科考空白的羅斯海區域。專家表示，羅斯海是南太平洋深入南極洲的大海灣，是南極大陸最近的邊緣海之一。這裡保存了地球最後一塊完整的海洋生態系統，是研究地球系統中能量和物質交換、海洋生物和全球氣候變化的理想之地。

香港文匯報報導，羅斯海是南極大陸所有邊緣海裡最向南延伸的一片海，其灣頂緯度約為南緯78度，離南極點很近。專家表示，在這片區域開展海洋生態、海冰、冰川、海平面、大氣、地球物理、高空大氣物理、陸地生態、陸地和海洋地質、鳥類等調查和觀測監測，將為評估南極生態環境和氣候變化提供基礎支撐。

「羅斯海區域之所以對於科學家有著強烈的吸引力，是因為這裡猶如一個『冰工廠』，是整個南大洋海冰的一個重要產生地，也是南極底層水的一個關鍵起源地，具有岩石圈、冰凍圈、生物圈、大氣圈等地球系統多圈層相互作用的特徵，將有助於科研人員探究南極變化與全球聯動等重要科學命題。」自然資源部中國極地研究中心黨委書記孫波曾表示。

中國第五座南極科考站——羅斯海新站主樓主體結構13日正式封頂。圖為羅斯海新站示意...
中國第五座南極科考站——羅斯海新站主樓主體結構13日正式封頂。圖為羅斯海新站示意圖。(取材自央視)

冰川 洋基 香港

上一則

中國船員成「護身符」？美媒：過境紅海多艘商船搶註與中國關係

下一則

微博逾億人次關注「台灣選舉」 話題霸榜一度遭禁

延伸閱讀

李鐵懺悔用的筆暴紅 「防吞防刺」網賣9萬支…「這筆很牢拷」

李鐵懺悔用的筆暴紅 「防吞防刺」網賣9萬支…「這筆很牢拷」
才傳婚變就有「新歡」？ 劉詩詩被拍到緊緊依偎張雲龍…

才傳婚變就有「新歡」？ 劉詩詩被拍到緊緊依偎張雲龍…
美兩民企拚登月 「遊隼號」先升空 「IM-1 Nova-C」2月發射

美兩民企拚登月 「遊隼號」先升空 「IM-1 Nova-C」2月發射
郭富城搞笑演「暴牙」搶匪 林家棟拍到一半忍不住笑場

郭富城搞笑演「暴牙」搶匪 林家棟拍到一半忍不住笑場

熱門新聞

曾是「天才少年」的孫博士流浪美國16年。(視頻截圖)

復旦「流浪留美博士」被爆每周搭機到賭城 輸到破產、精神失常

2024-01-07 01:29
近幾個月來，屢傳中國留學生被美方強制遣返。圖為美國海關執法人員工作中。(取材自大華網)

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

2024-01-06 05:30
王先生上傳「流浪博士」的相關視頻。（取材自澎湃新聞網）

紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人

2024-01-07 18:38
胡佳佳接掌美邦服飾後公司開始出現大額虧損，最終辭去董事長一職。(取材自每日經濟新聞／「家族企業雜誌」圖)

當家7年虧32億…85後企二代辭董事長 創辦人老爸重掌舵

2024-01-07 01:22
中國人民銀行連14個月買進黃金。（路透）

中國人民銀行為何連14個月買進黃金？

2024-01-07 08:55
孫先生年輕時的舊照。(取材自微博)

復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥

2024-01-08 07:30

超人氣

更多 >
不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席

不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席
賴清德得票率破4成 宣布當選：民主陣營首場勝利

賴清德得票率破4成 宣布當選：民主陣營首場勝利
微博之夜紅毯 楊冪「旗袍開高衩到腿根」…比美劉詩詩、唐嫣

微博之夜紅毯 楊冪「旗袍開高衩到腿根」…比美劉詩詩、唐嫣
國民黨立委贏得52席 重回國會第1大黨 朱立倫：最大戰力監督執政黨

國民黨立委贏得52席 重回國會第1大黨 朱立倫：最大戰力監督執政黨
賴清德當選 拜登第一句話：美國不支持台獨

賴清德當選 拜登第一句話：美國不支持台獨