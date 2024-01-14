台大選敏感時刻高調訪美 劉建超傳接外長 分析：習近平正測試中

中共中央對外聯絡部部長劉建超12日在華盛頓與美國國務卿布林肯會面。（取自中聯部網站）

中共中聯部長劉建超在台灣舉行總統大選的敏感時刻訪美，並會見了美國國務卿布林肯 等政要，其透露的不尋常信號受到外界矚目。美國的中國問題研究專家葛來儀表示，這是因為劉建超很可能出任中國外長，並讓美國有了解他的機會。據分析，劉建超此行顯示國家主席對他的信任，如果不出意外，曾被視為「救火隊長」的劉建超將很快取代回鍋擔任外交部長的王毅 。

據美國之音報導，劉建超是自2023年11月舊金山「拜習會」以來，訪問美國的最高級別中國官員。日經亞洲9日刊文指出，劉是下一任中國外長最有力的競爭者。

有分析指出，事實上，在王毅回鍋兼任外交部長時，就有傳聞稱王毅只是過渡，為的是讓劉建超接任外長有段觀察培養及緩衝期，因為習近平擔心再出現另一個秦剛 。而此次劉建超在台灣大選的敏感時刻率團高調訪美，還見到了布林肯等美政要，無異間接證實了這項傳聞的可能性，這是習近平在測試以及確認「不能再用錯人」，避免自己在黨內的領導地位遭質疑。

獨立時評人蔡慎坤11日在X平台發文表示，「劉建超新年伊始以中共中央對外聯絡部部長身分開啟美國之行，讓國際社會感到不同尋常，從公開的活動來看，此次訪問顯然不是外聯部扮演的黨際交流角色，而是事關中國與美國雙邊關係和中國與聯合國關係的重要訪問。」他認為，如果不出意外，劉建超將很快取代回鍋擔任外交部長的王毅。

今年將滿60歲的劉建超是吉林德惠人，畢業於北京外國語大學，歷任外交部發言人、駐菲律賓大使等職，還曾在中紀委及浙江任職。相較目前除副國級的王毅，外交部黨委書記齊玉和副部長馬朝旭兩人，劉建超出線機率高。

據上觀新聞此前報導，劉建超在仕途中曾擔任過「救火隊長」角色。一次是2009年中菲關係高度緊張時出任駐非大使，另一次是2015年外交部部長助理兼禮賓司司長張昆生涉嫌違紀被免職，「二進宮」接下秦剛留下的新聞司司長職務。在中國政壇，當「救火隊長」往往意味著領導的青睞，劉建超能被時任中紀委書記的王岐山看中，擢升副部級，也是意料之中。

劉建超此次訪美擺出對美「服軟」姿態，其實不令人意外。人民日報海外版曾報導，劉建超擔任外交部發言人期間主持過300多場發布會，回答問題時從不說「無可奉告」，堅持「真話也許不一定全都說出來，但假話絕對不能說。」他並多次強調「處在中國這樣一個發展的時機，為中國的外交、為中國與世界的交流與合作能夠做一些事情，是一種特別榮耀和光榮的事情。」