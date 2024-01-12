華為解散遊說團隊 前景不樂觀恐退出美國市場

華為美國公司傳出裁員。（本報系資料庫）

華為 美國公司傳出裁員，日經亞洲報導，知情人士透露，華為已逐步解散其在美國和加拿大的公共關係和政府關係團隊，過去幾個月已有員工被華為解雇，這些員工有些已經在華為工作了大約十年。

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雖然受影響的工作職位總數相對較少，僅涉及少數管理職位，但此舉意義重大，表明華為對美國市場的前景不樂觀，可能退出美國市場。

此外，彭博報導，華為美國遊說團隊的最後兩名成員Jeff Hogg及Donald Morrissey已在近月離職，並停止在當地的遊說部門運作。主因在於美國制裁禁令已生效，且在美國業務變少。

華為前公關經理、現任商業諮詢集團iMpact創始人兼首席執行官克里斯‧佩雷拉（Chris Pereira） 指出，華為北美有兩個主要目標：孟晚舟 獲釋和在美國市場取得突破，孟晚舟於2021年被釋放回國，而後一個目標現在似乎不可能實現，甚至可能沒有必要。

2019年華為首次被美國政府列入黑名單後，華為加大在北美的公關和政府關係力度。大約在同一時間，華為財務長孟晚舟應美國要求在加拿大溫哥華被拘留，因涉嫌欺詐而尋求引渡她到美國。華為在2021年就聘請美國資深民主黨遊說者Tony Podesta和其他三個遊說公司，重點關注與孟晚舟獲釋相關的問題，以及貿易、經濟制裁和其他措施。當時，華為將美國視為重要市場，並認為有可能取得突破。但在接下來的幾年裡，中美關係跌至新低，華為成為中國科技巨頭的高調象徵，吸引了西方政府的密切關注。政治緊張局勢也繼續影響華為在英國和澳洲市場的前景。

雖然華為在美業務變少，但是華為和京東兩大巨頭宣布，共同開發鴻蒙系統的京東App，並導入華為的AI功能，讓消費者有更快及更聰明的購物體驗。市調機構預估，在中國業者的力挺下，鴻蒙作業系統在中國市占率今年可望超過蘋果的iOS 作業系統。

中國商報報導，研調機構Counterpoint資料顯示，截至2023年第3季末，鴻蒙作業系統（HarmonyOS）在中國智慧手機作業系統的市場占有率已經提升至13%，接近蘋果iOS的14%。而TechInsights預估，2024年HarmonyOS有望取代蘋果iOS成為中國市場上第二大智慧手機作業系統。

鴻蒙原生版京東App具有一次開發、多端部署的能力，可以大幅降低京東鴻蒙原生應用開發的成本和工作量，實現在手機、平板、智慧電視、車機等多種鴻蒙生態終端上的創新升級。

京東集團首席執行官許冉在簽約儀式上表示，京東與華為在消費人群上匹配度高，基於HarmonyOS的創新能力，將為消費者帶來全新的全場景購物體驗，雙方將通過共建AI能力，實現消費者體驗上的革新。