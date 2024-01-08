我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂

波音737 MAX空中驚魂 飛出去的「艙門」找到了

中國外匯存底創高 人行囤黃金 官民都瘋搶引猜測

記者謝守真、林茂仁／綜合報導
中國國家外匯管理局公布數據顯示，截至2023年12月底，外匯存底達3兆2380億美元，創兩年新高。(中新社資料照片)
中國國家外匯管理局公布數據顯示，截至2023年12月底，外匯存底達3兆2380億美元，創兩年新高。(中新社資料照片)

中國外匯存底連兩個月走升，人民銀行則連14個月買進黃金，黃金儲備來到7187萬盎司。中國國家外匯管理局公布的最新數據顯示，截至2023年12月底，外匯存底達3兆2380億美元(約23兆人民幣)，創兩年新高。此外，不只民眾愛買黃金，官方也增持黃金。所謂「盛世骨董、亂世黃金」，中國官民都瘋囤金，是預見未來將發生什麼事嗎？

中國外匯局表示，去年12月，受主要經濟體貨幣政策及預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產物價整體上升。匯率折算及資產價格變動等因素綜合作用，當月外匯存底規模上升。

澎湃新聞引述匯管研究院副院長趙慶明指出，去年12月外匯存底增加662億美元，主因是兩個方面，匯率折算方面的溢價和資產價格上漲帶來的帳面盈餘。

在匯率方面，去年12月美元指數下跌2.1%，日圓、歐元、英鎊對美元匯率都出現不同程度升值，尤其是日圓升值幅度非常高，這種情況下，中國外匯存底的非美元貨幣的資產折算成美元，就會出現帳面上的提高。

除了外匯存底攀二年新高，人行連14個月買進黃金也受矚。分析認為，主要原因有以下幾個方面：一是大國博弈持續，加上西方國家凍結俄羅斯外匯儲備的外溢效應不斷發酵，驅動中國加快外匯儲備資產配置多元化步伐，黃金可以在資產配置多元化過程起到良好的資產保護作用。

另外，相比已開發國家，黃金儲備占中國外匯儲備的比重較低，令中國存在結構性提升黃金儲備占比的需求。而中國與愈來愈多國家推進跨境貿易本幣結算，增持黃金儲備也有助於增強人民幣匯率穩定性，確保外匯儲備規模相對平穩的波動。

在中國整體消費市場持續呈現低迷景象下，不只人行大買黃金，一般民眾也不斷在囤金，尤其是三、四線小城，黃金消費更是熱絡。例如浙江衢州，一條短短200公尺的街道就開了15家金店。

對於黃金消費如此熱絡，時代財經報導引述經濟學家的看法認為，這主要與當前國際政經情勢有關。廣東南方黃金市場研究院高級研究員宋蔣圳說，未來黃金可能在美國聯準會降息落地後出現一波漲勢，之後會偏向震盪走高。

國是金融改革智庫首席專家劉勝軍則表示，當下緊張的地緣政治是本輪黃金價格能夠在全球較高利率下維持成長的主要原因之一，各國央行也都在增加黃金儲備，以規避未來可能出現的風險。

圖為市民經過位於北京的中國人民銀行。 (中新社)
圖為市民經過位於北京的中國人民銀行。 (中新社)
中國人民銀行連14個月買進黃金。（路透）
中國人民銀行連14個月買進黃金。（路透）

匯率 貨幣 金價

上一則

時機敏感… 財新傳媒連載創辦人胡舒立文章 受矚目

下一則

神祕鄂倫春族人現身哈爾濱 網：上回請出他們的是乾隆

延伸閱讀

中國人民銀行為何連14個月買進黃金？

中國人民銀行為何連14個月買進黃金？
中國外匯存底連兩月走升 創2021年12月底以來新高

中國外匯存底連兩月走升 創2021年12月底以來新高
在好市多買金條划算嗎？一文報你知

在好市多買金條划算嗎？一文報你知
能登強震已過黃金72小時 8旬婦遭壓仍獲救 前自衛官次子以身護母過世

能登強震已過黃金72小時 8旬婦遭壓仍獲救 前自衛官次子以身護母過世

熱門新聞

近幾個月來，屢傳中國留學生被美方強制遣返。圖為美國海關執法人員工作中。(取材自大華網)

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

2024-01-06 05:30
曾是「天才少年」的孫博士流浪美國16年。(視頻截圖)

復旦「流浪留美博士」被爆每周搭機到賭城 輸到破產、精神失常

2024-01-07 01:29
三聯生活週刊今天報導山東青島一社區去年12月發生外賣員因送餐糾紛遭社區保全刺死案。（截取自微博）

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

2024-01-03 11:28
麻辣王子創始人張玉東的兒子張子龍（圖），稱父親20年來一直對他說家裡欠錢。（視頻截圖）

「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…

2024-01-06 08:30
國家主席習近平發布2024新年電視談話，身後書架上的照片引起關注。(取材自央視)

習近平辦公室書架照片「上新」 掌上明珠習明澤模樣曝光

2024-01-01 01:29
谷愛凌(左)與美國名媛金卡戴珊的合影，引發關注。(取材自九派新聞)

「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答

2024-01-03 15:25

超人氣

更多 >
中國人民銀行為何連14個月買進黃金？

中國人民銀行為何連14個月買進黃金？
紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人

紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人
布碌崙華嫗遇專業租霸 誆稱「華人不騙華人」

布碌崙華嫗遇專業租霸 誆稱「華人不騙華人」
102歲楊振寧與小54歲妻結婚20年 這樣喊翁帆 甜死人…

102歲楊振寧與小54歲妻結婚20年 這樣喊翁帆 甜死人…
諷南韓上當 金與正：北韓1發砲彈都沒射 我們是裝的

諷南韓上當 金與正：北韓1發砲彈都沒射 我們是裝的