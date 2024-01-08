中國外匯存底創高 人行囤黃金 官民都瘋搶引猜測

中國國家外匯管理局公布數據顯示，截至2023年12月底，外匯存底達3兆2380億美元，創兩年新高。(中新社資料照片)

中國外匯存底連兩個月走升，人民銀行則連14個月買進黃金，黃金儲備來到7187萬盎司。中國國家外匯管理局公布的最新數據顯示，截至2023年12月底，外匯存底達3兆2380億美元(約23兆人民幣)，創兩年新高。此外，不只民眾愛買黃金，官方也增持黃金。所謂「盛世骨董、亂世黃金」，中國官民都瘋囤金，是預見未來將發生什麼事嗎？

中國外匯局表示，去年12月，受主要經濟體貨幣 政策及預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產物價整體上升。匯率 折算及資產價格變動等因素綜合作用，當月外匯存底規模上升。

澎湃新聞引述匯管研究院副院長趙慶明指出，去年12月外匯存底增加662億美元，主因是兩個方面，匯率折算方面的溢價和資產價格上漲帶來的帳面盈餘。

在匯率方面，去年12月美元指數下跌2.1%，日圓、歐元、英鎊對美元匯率都出現不同程度升值，尤其是日圓升值幅度非常高，這種情況下，中國外匯存底的非美元貨幣的資產折算成美元，就會出現帳面上的提高。

除了外匯存底攀二年新高，人行連14個月買進黃金也受矚。分析認為，主要原因有以下幾個方面：一是大國博弈持續，加上西方國家凍結俄羅斯外匯儲備的外溢效應不斷發酵，驅動中國加快外匯儲備資產配置多元化步伐，黃金可以在資產配置多元化過程起到良好的資產保護作用。

另外，相比已開發國家，黃金儲備占中國外匯儲備的比重較低，令中國存在結構性提升黃金儲備占比的需求。而中國與愈來愈多國家推進跨境貿易本幣結算，增持黃金儲備也有助於增強人民幣匯率穩定性，確保外匯儲備規模相對平穩的波動。

在中國整體消費市場持續呈現低迷景象下，不只人行大買黃金，一般民眾也不斷在囤金，尤其是三、四線小城，黃金消費更是熱絡。例如浙江衢州，一條短短200公尺的街道就開了15家金店。

對於黃金消費如此熱絡，時代財經報導引述經濟學家的看法認為，這主要與當前國際政經情勢有關。廣東南方黃金市場研究院高級研究員宋蔣圳說，未來黃金可能在美國聯準會降息落地後出現一波漲勢，之後會偏向震盪走高。