中國外匯存底創高 人行囤黃金 官民都瘋搶引猜測
中國外匯存底連兩個月走升，人民銀行則連14個月買進黃金，黃金儲備來到7187萬盎司。中國國家外匯管理局公布的最新數據顯示，截至2023年12月底，外匯存底達3兆2380億美元(約23兆人民幣)，創兩年新高。此外，不只民眾愛買黃金，官方也增持黃金。所謂「盛世骨董、亂世黃金」，中國官民都瘋囤金，是預見未來將發生什麼事嗎？
中國外匯局表示，去年12月，受主要經濟體貨幣政策及預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產物價整體上升。匯率折算及資產價格變動等因素綜合作用，當月外匯存底規模上升。
澎湃新聞引述匯管研究院副院長趙慶明指出，去年12月外匯存底增加662億美元，主因是兩個方面，匯率折算方面的溢價和資產價格上漲帶來的帳面盈餘。
在匯率方面，去年12月美元指數下跌2.1%，日圓、歐元、英鎊對美元匯率都出現不同程度升值，尤其是日圓升值幅度非常高，這種情況下，中國外匯存底的非美元貨幣的資產折算成美元，就會出現帳面上的提高。
除了外匯存底攀二年新高，人行連14個月買進黃金也受矚。分析認為，主要原因有以下幾個方面：一是大國博弈持續，加上西方國家凍結俄羅斯外匯儲備的外溢效應不斷發酵，驅動中國加快外匯儲備資產配置多元化步伐，黃金可以在資產配置多元化過程起到良好的資產保護作用。
另外，相比已開發國家，黃金儲備占中國外匯儲備的比重較低，令中國存在結構性提升黃金儲備占比的需求。而中國與愈來愈多國家推進跨境貿易本幣結算，增持黃金儲備也有助於增強人民幣匯率穩定性，確保外匯儲備規模相對平穩的波動。
在中國整體消費市場持續呈現低迷景象下，不只人行大買黃金，一般民眾也不斷在囤金，尤其是三、四線小城，黃金消費更是熱絡。例如浙江衢州，一條短短200公尺的街道就開了15家金店。
對於黃金消費如此熱絡，時代財經報導引述經濟學家的看法認為，這主要與當前國際政經情勢有關。廣東南方黃金市場研究院高級研究員宋蔣圳說，未來黃金可能在美國聯準會降息落地後出現一波漲勢，之後會偏向震盪走高。
國是金融改革智庫首席專家劉勝軍則表示，當下緊張的地緣政治是本輪黃金價格能夠在全球較高利率下維持成長的主要原因之一，各國央行也都在增加黃金儲備，以規避未來可能出現的風險。
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