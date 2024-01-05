港媒：中國多名戰狼外交官被調或失蹤影

中國駐法國大使盧沙野以言論大膽出位著稱，若盧沙野真的被替換，就是近兩年又一名失勢的「戰狼」外交官。（路透）

中國的「戰狼」外交在國際間引人側目，並多次引發風波和爭議，但港媒根據中國外事部門與駐外使節最近一些活動發現，多名「戰狼」外交官近年不是被平調，就是失去蹤影。

明報報導，2023年北京召開的最後一個重要會議是五年一度的中央外事工作會議，中國國家主席習近平 在會上發表講話；另有外交部召開駐外使節工作會議，習近平接見了各人。

報導指出，根據媒體的報導，在外事會議召開期間，負責政黨外交的中央對外聯絡部（中聯部）副部長郭業洲名字在該部官網「部領導」名單上消失，但郭業洲仍有出席外事會議，坐在中央外事辦副主任之列。

外界據此猜測，郭業洲或已平調，擔任副部級的中央外事辦公室副主任。

此外，在上述兩場外事會議中，中國駐主要國家大使及重要國際組織代表都有露面，卻沒有駐法國大使盧沙野 的蹤影。

報導稱，今年10月才滿60歲的盧沙野以言論大膽出位著稱，出任駐加拿大大使時曾形容「孟晚舟 事件」是加國對中國「背後捅刀」；調任駐法大使後又公開質疑前蘇聯加盟國的主權地位，引起軒然大波。

其後，外界傳出他即將被調回中國，任職外交學會，但至今沒有下文。

報導說，中國駐法使館官網上月22日仍刊出他在「中法對話」等雜誌發表的署名文章，若他仍在任，沒有理由不出席上述活動，即使身體抱恙，也應該在習近平的接見活動中露面。

若盧沙野真的被替換，就是近兩年又一名失勢的「戰狼」外交官。

據報導，除了郭業洲和盧沙野，前外長部長秦剛已經「出事」，鼓吹中俄關係「無上限」的前副外長樂玉成前年6月也被調任廣電總局副局長，去年7月滿60歲準時退休。

此外，言辭尖刻的外交部新聞司副司長趙立堅約一年前調任邊界與海洋司副司長，已經許久沒有聲音。

據指出，外界近日又傳出中國駐聯合國一名大使級外交官受夫人牽連出事，他也是一名前發言人，以「不爽」出名。