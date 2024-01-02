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馬雲放棄螞蟻集團控制權 申報不再持有6公司

記者林宸誼／即時報導
阿里巴巴集團創始人馬雲。（路透）
阿里巴巴集團創始人馬雲。（路透）

港交所權益披露顯示，阿里巴巴創辦人馬雲及拍檔、現為螞蟻集團董事長井賢棟等相關人士向港交所申報，於包括眾安在線及雅仕維等6家公司的權益減至零，相信與上周螞蟻集團旗下支付寶，變更為無實際控制人有關。

香港信報報導，馬雲及相關人士在6家香港上市公司的持股於2023年12月28日歸零，包括眾安在線、雅仕維、亞博科技、北京友寶在線科技、合肥維天運通信息科技及阜博。

在持股量出現變化前，分別持有約10.74%、7.36%、55.71%、19.84%、22.17%及5.16%權益。6檔股份2日股價變化不大。

中國人民銀行日前刊發公告，指螞蟻集團旗下支付寶，已獲人行同意變更為無實際控制人，反映創辦人馬雲放棄集團控制權的相關程序已經完成，有關情況也反映在香港及大陸上市公司所申報的持股披露上。

阿里巴巴2日晚間在港交所公告，截至2023年底12個月期間，集團以95億美元總價，回購了總計8.979億股普通股（相當於1.122億股美國存託股），其中包括於截至2023年底的季度，以29億美元回購總計2.927億股普通股。回購在美國和香港市場進行。

過去12個月，計入股權激勵計畫下發行的股份後，阿里流通股淨降3.3%，截至2023年底，股份回購計畫仍剩下117億美元回購額度，有效期至2025年3月。阿里2日收報港幣74.7元，跌1.2%。

香港 馬雲 螞蟻集團

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